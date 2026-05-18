Η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και οι εντάσεις και τα απρόοπτα δεν απουσιάζουν.
Στις αίθουσες του δικαστηρίου στο Σαν Ισίδρο ήρθαν στο φως εικόνες από την αυτοψία του Μαραντόνα και η κόρη του, Τζιανίνα, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε τη βοήθεια των γιατρών.
Συγκεκριμένα, ο Λεοπόλδο Λούκε, βασικός ιατρικός σύμβολος του “Pibe d’Oro” έφερε ως αποδείξεις οπτικοακουστικό υλικό από την αυτοψία, με αποτέλεσμα η Τζιανίνα Μαραντόνα να αποχωρήσει από την αίθουσα.
Πριν συμβούν όλα αυτά, οι τελευταίες εξελίξεις στη δίκη εξέταζαν τα αίτια θανάτου, με την πλευρά του Μαραντόνα να υποστηρίζει πως δεν πέθανε αμέσως, αλλά υπέφερε για 12 ώρες, παθαίνοντας οίδημα, κύρωση του ύπατος και καρδιακή ανεπάρκεια στις τελευταίες ώρες εν ζωή.
Ο Μάριο Σκίτερ ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος του και παρόντας στο στάδιο αποκατάστασης του στην Κούβα και υποστήριξε πως ήταν ανεξήγητα υπέρβαρος στις τελευταίες ώρες.
