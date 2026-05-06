Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τις καταθέσεις των ειδικών να ρίχνουν φως στις τελευταίες στιγμές του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο ιατροδικαστής Δρ. Φεντερίκο Κορασανίτι, που συμμετείχε στη νεκροψία, κατέθεσε ότι εντοπίστηκαν «θρόμβοι μεταξύ των θαλάμων, που εμφανίζονται κατά σε περιόδους παρατεταμένης αγωνίας», ενώ σημείωσε πως υπήρχε οίδημα «για αρκετό καιρό».

Παράλληλα, ανέφερε πως η κατάσταση της κοιλιακής χώρας του Μαραντόνα έδειχνε την παρουσία ασκίτη, υπογραμμίζοντας: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά. Είναι πρακτικά αδύνατο.

Αναπτυσσόταν για αρκετό καιρό».

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τον ισχυρισμό της εισαγγελίας ότι ο Μαραντόνα ενδέχεται να βρισκόταν σε κατάσταση αγωνίας για αρκετές ώρες πριν τον θάνατό του, γεγονός που αποτελεί κομβικό σημείο της υπόθεσης, καθώς σχετίζεται με πιθανή ελλιπή ιατρική φροντίδα κατά την κατ’ οίκον νοσηλεία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αργεντινός θρύλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας, κατηγορούμενοι για πιθανή αμέλεια, με τη δίκη να εξετάζει κατά πόσο οι συνθήκες φροντίδας του ήταν επαρκείς.

Την ίδια ώρα, καταθέσεις ειδικών έδειξαν πως παρά το ιστορικό εξαρτήσεων, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αλκοόλ ή ναρκωτικών στον οργανισμό του τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ενισχύοντας την εικόνα πως ήταν «καθαρός» το κρίσιμο διάστημα.