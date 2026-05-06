Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates», στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.

Ωστόσο, το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, με τους «ροχιμπλάνκος» να εκφράζουν έντονα παράπονα τόσο για τη διαιτησία, όσο και για τη συμπεριφορά των παικτών της Άρσεναλ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα, στο φινάλε της αναμέτρησης καταγράφηκε ένα επεισοδιακό στιγμιότυπο, στο οποίο ο Γκαμπριέλ Ζεσούς φαίνεται να χαστουκίζει τον Μαρκ Πουμπίλ, τη στιγμή που ο δεύτερος κινούνταν προς τον Βίκτορ Γιόκερες για να του ζητήσει εξηγήσεις για προηγούμενη φάση.