Η Ryanair προχωρά σε οριστικό κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ενημέρωσε τους εργαζομένους πως η βάση θα σταματήσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο, με το τέλος της θερινής περιόδου. Ως βασική αιτία της απόφασης αναφέρθηκε η αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα, Fraport Greece.

«Εάν η αιτία για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair είναι οι υψηλές αυξήσεις, τότε η Fraport θα πρέπει να επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική», δήλωσαν εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, επισημαίνοντας τις πιθανές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.

Η Ryanair απασχολεί περισσότερους από 120 εργαζόμενους στη βάση της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί έως και 33 πτήσεις ημερησίως από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια περιορισμένα δρομολόγια θα διατηρηθούν για τη χειμερινή περίοδο.

Το αυξημένο κόστος στις αερομεταφορές, λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες να μειώσουν πτήσεις και να αυξήσουν τα εισιτήρια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον κλάδο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διοίκηση της Ryanair αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2027, με ένα μόνο αεροσκάφος και σαφώς λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με σήμερα.