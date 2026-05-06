Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ανέπτυξε εκτενώς τις θέσεις του κόμματος για την κυβερνητική πολιτική, την οικονομία, την εργασία και τη θεσμική λειτουργία της χώρας.

Η αποτυχία της κυβέρνησης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει» και πως αυτή η αποτυχία «είναι πλέον κοινωνική εμπειρία». Ο πολίτης, όπως είπε, το αντιλαμβάνεται στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην καθημερινότητά του.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες των επιχειρηματιών και των κτηνοτρόφων, σημειώνοντας ότι «ενώ μιλάμε για εξωστρέφεια και ανασυγκρότηση της παραγωγής, σήμερα καταστρέφονται από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό, τις κλιματικές κρίσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε, «παράγει προοδευτική πολιτική» και διαμορφώνει «το αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Για την τροπολογία σχετικά με τις τράπεζες

Αναφερόμενος στη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως οι τραπεζίτες υποστήριξαν ότι βρίσκονται «στον μέσο όρο της Ευρώπης». Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι «η κοινωνία μας δεν είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης» και πως οι τράπεζες πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πολιτών.

«Θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες», είπε, «αλλά να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους». Υπογράμμισε ότι μια μελλοντική κυβέρνηση του κόμματός του θα έχει σαφή πολιτική απέναντί τους.

Η πρόταση για την τετραήμερη εργασία

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε την πρόταση για την εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας, επισημαίνοντας ότι αφορά επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και συγκεκριμένους τομείς, όπως λογιστήρια, μάρκετινγκ και διοικητική υποστήριξη.

«Δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας», είπε, αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά παραδείγματα όπου το 92% των εταιρειών που εφάρμοσαν πιλοτικά την τετραήμερη εργασία τη διατήρησαν λόγω αύξησης της παραγωγικότητας. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «δαιμονοποιεί» την πρόταση επειδή «έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα».

Υπενθύμισε ότι αντίστοιχη αντιμετώπιση υπήρξε και το 2022, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε «λαϊκιστικό», παρότι εφαρμόζεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Θεσμική παρακμή και ανεξάρτητες αρχές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «παρακμή» και «θεσμική εκτροπή», αναφερόμενος στην άρνηση της κυβέρνησης να συγκροτήσει Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Επισήμανε ότι το 2022 είχε εγκριθεί αντίστοιχη πρόταση με πλειοψηφία 120 βουλευτών.

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «αμαύρωσε τη διαδικασία για τις ανεξάρτητες αρχές» και πως επιδιώκει «παζάρια» αντί για αξιοκρατία. «Εμείς προτείναμε ανοιχτή πρόσκληση με βιογραφικά», τόνισε, «για να γίνει μια νέα αρχή με διαφάνεια και open data παντού».

Αξιακή μάχη στις επόμενες εκλογές

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών «αξιακή». «Από τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα ικανό για τα πάντα και αδίστακτο, και από την άλλη θα είμαστε εμείς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας του κόμματος θα είναι «συγκροτημένος και αποφασιστικός».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, τέθηκε υπόψη των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου η επεξεργασία των αρμόδιων τομέων για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ ανακοινώθηκε νέα πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τα funds και το ιδιωτικό χρέος.