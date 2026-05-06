Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης (USZ) με λοίμωξη από χανταϊό . Ο ασθενής ταξίδευε στο κρουαζιερόπλοιο όπου είχαν εντοπιστεί και άλλα περιστατικά μόλυνσης σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας της Ελβετίας.

Το Νοσοκομείο είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των άλλων ασθενών. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Εμφάνισε συμπτώματα μετά το ταξίδι του στην Νότια Αμερική

Ο ίδιος ο άνδρας και η σύζυγός του είχαν επιστρέψει στα τέλη Απριλίου από ταξίδι στη Νότια Αμερική. Μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον οικογενειακό του γιατρό και στη συνέχεια μετέβη στο USZ, όπου τέθηκε άμεσα σε απομόνωση.

Εργαστηριακός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο αναφοράς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Γενεύης (HUG) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον ιό των Άνδεων, ένα στέλεχος του χανταϊού που ενδημεί στη Νότια Αμερική. Σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά στελέχη, τα οποία μεταδίδονται μέσω απορριμμάτων μολυσμένων τρωκτικών, ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να μεταδοθεί σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο όμως σε περιπτώσεις στενής επαφής.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (OFSP) εκτιμά ότι η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης στην Ελβετία είναι πολύ μικρή και ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός.

Καραντίνα και μέτρα ασφαλείας – Χωρίς συμπτώματα η σύζυγός του

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο νοσηλευόμενος άνδρας συνοδευόταν από τη σύζυγό του. Αν και εκείνη δεν παρουσιάζει συμπτώματα, έχει τεθεί σε προληπτική καραντίνα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε ιχνηλάτηση για να διαπιστώσουν εάν ο ασθενής είχε επαφές με άλλα άτομα κατά την περίοδο που ήταν μολυσμένος.

Το USZ, ως νοσοκομείο αναφοράς για παρόμοιες λοιμώξεις, παρέχει ιατρική φροντίδα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης.

Σε στενή συνεργασία οι αρχές

Το OFSP βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργάζεται με τις υγειονομικές αρχές του καντονιού της Ζυρίχης, το USZ, τα HUG και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Σπάνια περιστατικά στη χώρα

Τα περιστατικά του χανταϊού στην Ελβετία είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεταξύ μηδέν και έξι κρουσμάτων ετησίως, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με ταξίδια στο εξωτερικό

Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Επιβεβαιώθηκε ότι η μόλυνσης προέρχεται από στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Την ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα 6/5 έκανε ο υπουργός Υγείας της χώρας κατά την παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με παρουσίαση του υπουργού που επικαλείται το Reuters, οι έλεγχοι του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) επιβεβαίωσαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων. Το ίδιο στέλεχος εντοπίστηκε και σε έναν Βρετανό, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο είχαν αρρωστήσει όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τονιζόταν στην παρουσίαση του υπουργού.

7 κρούσματα – Δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, πέντε ύποπτα

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του MV Hondius, το οποίο απέπλευσε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο κρουαζιερόπλοιο έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα και πέντε θεωρούνται ύποπτα.