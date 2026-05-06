Αυτό που κάποτε ήταν μια κλειστού κύκλου εκδήλωση με σκοπό την ενίσχυση ενός παραρτήματος μουσείου της Νέας Υόρκης γιγαντώθηκε σε ένα πολιτιστικό φαινόμενο με διεθνή απήχηση. Το Met Gala έχει ξεφύγει από το να είναι μια υπόθεση της μόδας που βγαίνει από τις σελίδες της «Vogue». Σίγουρα η Αννα Γουίντουρ ακόμη κινεί τα νήματα γύρω από το ποιος θα είναι επίτιμος πρόεδρος στο πλάι της, ποιος θα γίνει μέλος της επιτροπής διοργάνωσης της ετήσιας δεξίωσης των εγκαινίων και ποιο θα είναι το ενδυματολογικό θέμα της βραδιάς.

Το υπερθέαμα στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μουσείου κάνει αίσθηση σε όσους ασχολούνται με εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα, επαγγέλλονται τους σχολιαστές οπτικού περιεχομένου σε τηλεοπτικές εκπομπές και δηλώνουν influencers ως ικανοί να αναμειγνύουν προϊόντα από διαφορετικά καταναλωτικά πεδία και να τα ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους.

Χθες το βράδυ, το Met Gala 2026 με θέμα «Costume Art» θόλωσε τα όρια μεταξύ μόδας και εικαστικών τεχνών, με τους παρευρισκομένους στα σκαλιά της εισόδου να φοράνε δημιουργίες από την ιστορία της τέχνης όλων των εποχών.

Αγάλματα της κλασικής αρχαιότητας, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία, πορτρέτα της Αναγέννησης, σουρεαλιστικά όνειρα ζωγράφων μετουσιώθηκαν σε φορέματα και ενδυματολογικά σύνολα και συναγωνίστηκαν σε εντυπωσιασμό. Η προσπάθειά τους να μετατρέψουν την τελετή του «κόκκινου χαλιού» σε παρέλαση έργων τέχνης, σε έναν βαθμό, πέτυχε τον στόχο της.

Ο χρόνος και η απληστία

Ανάμεσά τους και ο Bad Bunny, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε Ντον Μπενίτο, ετών 80 κάτι. Ο Bad Bunny έδωσε έμφαση στην ιδέα του γερασμένου σώματος και στην εκδοχή του εαυτού του ύστερα από 50 χρόνια, ακολουθώντας μία από τις κατευθύνσεις της έκθεσης «Fashion is Art». Ο Ντον Μπενίτο έδειξε το σώμα που δεν αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου με μεθόδους πλαστικών επεμβάσεων. Αντίθετα, υπερτόνισε τη διαδικασία της φθοράς προσλαμβάνοντας έναν επαγγελματία του προσθετικού μακιγιάζ, τον Μάικ Μαρίνο, ώστε να τον υπερμεγαλώσει ηλικιακά.

Η ηθοποιός Σάρα Πόλσον ακολούθησε άλλα μονοπάτια σχολιασμού ζητώντας από το σχεδιαστικό δίδυμο Matières Fécales να της δανείσει τη δημιουργία του με τίτλο «το 1%», που παρουσίασε πριν από μήνες στο Παρίσι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Υψηλής Ραπτικής. Το σύνολο αποτελείται από μία δερμάτινη μάσκα – χαρτονόμισμα (του ενός δολαρίου) και ένα φόρεμα από τούλι με υπότιτλο «Κατεστραμμένο τούλινο φόρεμα χορού μιας ντεμπιτάντ». Η συλλογή τους αντανακλούσε την απληστία και τη διαφθορά που συνοδεύουν την απόλυτη εξουσία και αυτό το μήνυμα θέλησε η Σάρα Πόλσον να περάσει στο χαλί του Met Gala, το οποίο χορήγησε το ζεύγος Μπέζος.

