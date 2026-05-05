Ως μια άτυπη παγκόσμια γιορτή της ποπ κουλτούρας με σημείο αναφοράς το σύμπαν του «Πολέμου των άστρων» έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια η 4η Μαΐου. Η ημερομηνία δεν επιλέχθηκε τυχαία αφού προκύπτει από το λογοπαίγνιο της εμβληματικής φράσης «May the Force be with you» που ακούγεται στις ταινίες του Τζορτζ Λούκας και μετατρέπεται σε «May the Fourth be with you». Στην κινηματογραφική αφήγηση, η Δύναμη αποτελούσε ένα αόρατο ενεργειακό πεδίο από το οποίο πήγαζε κάθε μορφή ζωής και συνέδεε τα πάντα στον γαλαξία. Η φράση «May the Force be with you» λειτουργούσε ως μια ευχή για ελπίδα, τύχη και ασφάλεια. Πίσω από αυτήν δεν κρυβόταν ένας προφανής ήρωας όπως ο Ομπι-Ουάν Κενόμπι στον οποίο συχνά αποδίδεται, αλλά ο στρατηγός Τζαν Ντοντόνα από τα χείλη του οποίου ακούστηκε για πρώτη φορά ενώ χαιρετoύσε τα στρατεύματα των ανταρτών πριν από την πολιορκία του Death Star.

Η παράφρασή της, για την 4η Μαΐου, αν και ξεκίνησε ανεπίσημα το 2011 από τους λάτρεις του «Πολέμου των άστρων», πλέον έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση με εκδηλώσεις, αφιερώματα και δράσεις να προγραμματίζονται σε όλο τον κόσμο. Σημαντικό ρόλο στη διάδοσή της παίζει και η συμμετοχή τόσο των στούντιο της Lucasfilm όσο και της Disney που από το 2012 απέκτησε τα δικαιώματα του εμβληματικού franchise, καθιστώντας την πλατφόρμα της Disney+ επίκεντρο των εορτασμών. Χαρακτηριστικά της απήχησης που έχει η Star Wars Day, όπως αποκαλείται η συγκεκριμένη ημέρα, είναι τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία μέτρησης της τηλεθέασης Nielsen για την περσινή αντίστοιχη όπου οι συνδρομητές πέρασαν 33 δισεκατομμύρια λεπτά στο Disney+ παρακολουθώντας ταινίες και σειρές με πρωταγωνιστές Τζεντάι και Σιθ.

Τι θα δούμε

Η φετινή Star Wars Day έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον για τους φανατικούς του «Πολέμου των άστρων» αφού στις 22 Μαΐου θα βγει στους κινηματογράφους η νέα ταινία «The Mandalorian and Grogu» (μία ημέρα νωρίτερα στη χώρα μας). Το φιλμ σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, με πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Σιγκούρνι Γουίβερ, αποτελεί τη φρέσκια προσθήκη στο σύμπαν μετά το «The rise of Skywalker» του 2019.

Συνεχίζοντας την ιστορία του κυνηγού επικηρυγμένων Ντιν Τζάριν και του νεαρού μαθητευόμενού του Γκρόγκου από τη σειρά «The Mandalorian», καθώς για λογαριασμό της Καινούργιας Δημοκρατίας αναζητούν τα ίχνη πολεμάρχων που παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο τον γαλαξία.

To 2027 αναμένεται μία ακόμα παραγωγή, το «Starfighter» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Στη μικρή οθόνη, πριν από λίγες εβδομάδες έκανε πρεμιέρα η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων «Maul – Shadow Lord», η οποία επικεντρώνεται στο σκοτεινό έργο του Νταρθ Μολ και την εγκληματική του δραστηριότητα. Μέσα στη χρονιά θα έρθει και ο δεύτερος κύκλος του «Ahsoka», με την αφήγηση να περιστρέφεται γύρω από την Ασόκα Τάνο και τον Μεγάλο Ναύαρχο Θορν.