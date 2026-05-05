Αναστάτωση στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν πυροβολισμοί, νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (05/05).

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ακούστηκαν περίπου 4-5 πυροβολισμοί και η αστυνομία αναζητά τον δράστη ή τους δράστες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο από το σημείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους πυροβολισμούς υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο που έχει τραυματιστεί, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.