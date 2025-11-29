Ένας μήνας συμπληρώνεται από το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν. Η κατάσταση στον οικισμό παραμένει τεταμένη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει εκπονήσει σχέδιο για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων σε ολόκληρο το νησί.

Το φρικτό περιστατικό που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ημιορεινή περιοχή του Ρεθύμνου συνεχίζει να προκαλεί σοκ. Ένας 70χρονος κτηνοτρόφος δέχθηκε πυροβολισμό, ενώ οι δράστες προχώρησαν σε ακραία πράξη βίας, κόβοντάς του τη γλώσσα.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η υπόθεση συνδέεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή. Οι δράστες φέρεται να πίστεψαν πως ο ηλικιωμένος είχε ενημερώσει τις Αρχές για την ύπαρξή της.

Ως αντίποινα, προχώρησαν στην αποτρόπαια επίθεση εναντίον του, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο για την εξάρθρωση 15 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη. Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να λειτουργούν με οικογενειακή δομή, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των Αρχών.