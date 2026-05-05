Στη δημοσιότητα δίνονται τα στοιχεία των επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και άρπαζαν από τα θύματα χρηματικά ποσά και τιμαλφή με λεία που ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για τους:

1) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη,

2) ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννηθέντα την 8-12-1990 στην Αθήνα,

3) ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα,

4) ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου και της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης,

5) ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 24-3-1998 στην Αθήνα,

6) ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός και της Παρασκευής, γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα,

7) ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου και της Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα.

Πώς δρούσε η συμμορία

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματικό δίκτυο με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, Των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους και τους συναυτουργούς τους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875200 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.