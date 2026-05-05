Έντονη κινητικότητα υπάρχει γύρω από το όνομα του Light, καθώς πληθαίνουν τα σενάρια που τον θέλουν να εξετάζει σοβαρά την εξαγορά του Καμπανιακού.

Η φημολογία που κυκλοφορεί δεν αφορά μια απλή χορηγία, αλλά ένα συνολικό πλάνο αναδιάρθρωσης του συλλόγου. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το project περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές, ανάπτυξη πρότυπων ακαδημιών και σημαντική ενίσχυση του ρόστερ, με απώτερο σκοπό την άμεση επιστροφή και καθιέρωση της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, η πιθανή εμπλοκή του Light με την ομάδα της Χαλάστρας έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στον αθλητικό και καλλιτεχνικό χώρο.