Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στη συνέντευξή του στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το AnesTea The Podcast powered by TA NEA, ο Light άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για την παιδική του ηλικία, τη σχέση με τον πατέρα του, αλλά και το πώς αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν τις επιλογές και τη στάση ζωής του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι η ανάγκη του να ανήκει σε ομάδες και να αναζητά έντονα την αποδοχή, συνδέεται άμεσα με την απουσία ενός ενεργού πατρικού προτύπου στη ζωή του. Παρότι, όπως τόνισε, ο πατέρας του τον αγαπούσε και είχε καλές προθέσεις, δεν ήταν ουσιαστικά παρών στην καθημερινότητά του.

«Πάντα έψαχνα αυτό το πράγμα. Έψαχνα τον μεγαλύτερο αδερφό, την ομάδα των ανδρών», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτή η εσωτερική αναζήτηση τον ακολούθησε για χρόνια, μέχρι που συνειδητά αποφάσισε να καλύψει ο ίδιος αυτό το κενό. «Έφτασα 30 χρονών και είπα: φτάνει. Πρέπει εσύ να γίνεις ο “μπαμπάς” για τον εαυτό σου», είπε.

Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία των ουσιαστικών σχέσεων, τονίζοντας πως η πραγματική εξέλιξη έρχεται μέσα από ανθρώπους που δεν φοβούνται να σε φέρουν αντιμέτωπο με τα λάθη σου. Είτε πρόκειται για σύντροφο, φίλους ή οικογένεια, ο Light υπογράμμισε ότι χρειάζεσαι δίπλα σου άτομα που θα σε «κρατάνε υπόλογο» και δεν θα σου χαϊδεύουν τα αυτιά.

«Το να περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους που συμφωνούν σε όλα σε κρατάει στάσιμο – μπορεί και να σε κάνει χειρότερο», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην αξία της ειλικρίνειας και της αυτοβελτίωσης.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το σημείο όπου αναφέρεται στον θάνατο του πατέρα του. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους είχαν βρεθεί λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, χωρίς όμως να προλάβει να του πει όσα θα ήθελε. «Ήμασταν μαζί την Πέμπτη και την Κυριακή πέθανε», είπε, περιγράφοντας πόσο απότομα ήρθε η απώλεια.

Η απουσία αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη σήμερα, καθώς ο ίδιος είναι πλέον πατέρας. Το γεγονός ότι ο γιος του δεν θα γνωρίσει ποτέ τον παππού του είναι κάτι που τον βαραίνει συναισθηματικά, ενώ συχνά σκέφτεται στιγμές που θα ήθελε να είχε μοιραστεί με τον δικό του πατέρα.

Ωστόσο, μέσα από αυτή την εμπειρία, ο Light φαίνεται να έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση: να είναι πλήρως παρών στη ζωή του παιδιού του. «Θέλω η σχέση μας να μην έχει κανένα διάλειμμα. Να είμαστε μαζί σε όλα», ανέφερε, περιγράφοντας τη βαθιά επιθυμία του να χτίσει έναν δεσμό χωρίς κενά και απουσίες.

Μια εξομολόγηση που δείχνει μια διαφορετική πλευρά του καλλιτέχνη, πέρα από τη μουσική, φωτίζοντας τις προσωπικές του διαδρομές και την ανάγκη του για ουσιαστική σύνδεση — τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους ανθρώπους γύρω του.