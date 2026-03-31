Σε μια ουσιαστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο Light στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA, μίλησε ανοιχτά τόσο για ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο όσο και για τη δική του πορεία στη μουσική βιομηχανία, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και τα όρια.

Ο γνωστός ράπερ στάθηκε αρχικά στο ζήτημα της έκθεσης ανηλίκων στα social media, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για λογαριασμούς που δημιουργούνται και «χτίζονται» γύρω από μικρά παιδιά.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επιλογή που δεν μπορεί να γίνεται από τρίτους, καθώς ένα παιδί 5 ή 6 ετών δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θέλει να βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένο στο κοινό.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η δημόσια έκθεση θα πρέπει να είναι συνειδητή απόφαση ενός ενήλικα για τον εαυτό του, φέρνοντας ως παράδειγμα περιπτώσεις από το εξωτερικό όπου παιδιά, μεγαλώνοντας, απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους εξαιτίας μιας τέτοιας εμπειρίας.

Στη συνέχεια, ο Light πέρασε και στο κομμάτι της μουσικής επιτυχίας και των ανθρώπινων σχέσεων που τη συνοδεύουν. Όπως εξήγησε, όταν ανεβαίνει η δημοτικότητα και τα οικονομικά δεδομένα αλλάζουν, είναι εύκολο το περιβάλλον ενός καλλιτέχνη να γεμίσει με άτομα που αποφεύγουν την ειλικρινή κριτική.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως θεωρεί απαραίτητο να υπάρχουν γύρω σου άνθρωποι που δεν φοβούνται να διαφωνήσουν, να σε διορθώσουν ή ακόμα και να σου πουν ότι έχεις κάνει λάθος.

«Δεν έχω αυλή», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν λειτούργησε ποτέ με τη λογική των «αυλικών» που απλώς συμφωνούν με όλα. Αντίθετα, θεωρεί πως η ειλικρίνεια και η αντίθετη άποψη είναι στοιχεία που τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να διατηρήσει μια πιο καθαρή εικόνα για τον εαυτό του και τη δουλειά του.

Με τις τοποθετήσεις του, ο Light δείχνει ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, αλλά επιλέγει να παίρνει θέση και σε ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνία και τη νέα γενιά, δίνοντας τροφή για συζήτηση τόσο εντός όσο και εκτός της showbiz.