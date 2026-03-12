Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA, ο Σάκης Τανιμανίδης μιλά για την πορεία του στην τηλεόραση και την επιχειρηματικότητα, για την οικογένεια και τη ζωή με τη Χριστίνα Μπόμπα, αλλά και για το πώς ορίζει την επιτυχία. Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, ο γνωστός παρουσιαστής εξηγεί ότι πίσω από την τηλεοπτική εικόνα υπήρχε πάντα ένας επιχειρηματίας.

Από την αρχή της κουβέντας ξεκαθαρίζει ένα σημείο που, όπως λέει, συχνά παρεξηγείται: Δεν «πέρασε» από την τηλεόραση στις επιχειρήσεις – η επιχειρηματικότητα ήταν εξαρχής το σημείο εκκίνησης.

«Η βάση της συζήτησης ξεκινάει από λάθος αφετηρία», σημειώνει. «Εγώ σπούδασα μηχανικός στο Πολυτεχνείο και μετά Business στη Βοστώνη. Business σπούδασα, αυτό ήθελα να κάνω».

Όπως εξηγεί, η πρώτη του επιχειρηματική ιδέα ήταν τηλεοπτική: Το ταξιδιωτικό project World Party. Η επιτυχία του τον έφερε μπροστά από τις κάμερες, όμως η επιχειρηματική ματιά δεν έφυγε ποτέ. «Η αφετηρία ήταν επιχειρηματική. Απλά μετά από κάποια χρόνια στην τηλεόραση άρχισα να επεκτείνω τη δραστηριότητά μου και σε άλλους τομείς», λέει.

Σήμερα παραδέχεται ότι η δημόσια εικόνα του έχει αλλάξει. Αν και παλαιότερα ο κόσμος τον έβλεπε κυρίως ως τηλεοπτικό πρόσωπο, τώρα τον αντιλαμβάνεται περισσότερο ως επιχειρηματία. Ο ίδιος, πάντως, δυσκολεύεται να βάλει μια ταμπέλα στον εαυτό του. «Η πιο δύσκολη ερώτηση είναι όταν με ρωτάνε τι ακριβώς κάνω» και συμπληρώνει: «Η ταμπέλα που εγώ θέλω να βάζω στον εαυτό μου με τεράστια διαφορά από τη δεύτερη είναι “μπαμπάς”».

Η συζήτηση περνά και στο θέμα της επιτυχίας. Ο Τανιμανίδης παραδέχεται ότι στην εποχή μας το χρήμα συχνά συνδέεται με την έννοια της επιτυχίας, όμως δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

«Μπορώ να σου δείξω πολλούς δυστυχισμένους πλούσιους ανθρώπους και πολλούς ευτυχισμένους που δεν είναι πλούσιοι», λέει, τονίζοντας ότι το βασικό είναι να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες. Από εκεί και πέρα, «επιτυχία είναι να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι σημαίνει αυτό για σένα».

Μια πρόσφατη στιγμή ευτυχίας του, μάλιστα, δεν είχε καμία σχέση με τηλεόραση ή δουλειά. «Την προηγούμενη εβδομάδα που παίζαμε μπάσκετ με τους φίλους μου, έβαλα ένα δύσκολο καλάθι. Χάσαμε στο τέλος, αλλά εκείνη η βραδιά με έκανε πολύ ευτυχισμένο», θυμάται.

Στην κουβέντα αναφέρεται και στην επαγγελματική του πορεία στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας ότι οι οικονομικές απολαβές είναι μεγαλύτερες όταν έχει τον ρόλο του παραγωγού παρά του παρουσιαστή. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι ποτέ δεν αντιμετώπισε την τηλεόραση καθαρά ως επιχειρηματικό εργαλείο. «Είχα την τύχη να μπορώ να κάνω μόνο τα προγράμματα που μου αρέσουν», λέει.

Μάλιστα θυμάται μια εξαίρεση: Ένα τηλεπαιχνίδι που αποδέχθηκε κυρίως για οικονομικούς λόγους. «Ήταν η μοναδική φορά που έκανα κάτι στην τηλεόραση για τα λεφτά και ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία».

Η συζήτηση στρέφεται στη ζωή του ως πατέρας και σύζυγος. Ο ίδιος τονίζει ότι η οικογένεια αποτελεί κεντρική αξία στη ζωή του. «Δεν υπάρχει τίποτα που να πλησιάζει στην ευτυχία που μπορεί να σου δώσει η οικογένεια», λέει.

Παράλληλα μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες του γάμου, οι οποίες – όπως υποστηρίζει – δεν είναι απαραίτητα τα μεγάλα δράματα αλλά τα καθημερινά πρακτικά ζητήματα. «Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι τα logistics, το πρόγραμμα», εξηγεί.

Για τη σχέση του με τη Χριστίνα Μπόμπα, ο ίδιος λέει ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια για να διατηρείται ζωντανή. «Πρέπει καμιά φορά να βγεις με τη γυναίκα σου και να τη φλερτάρεις όπως όταν ήθελες να τη ρίξεις», σημειώνει με χιούμορ.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μιλά επίσης για την πατρότητα και τις ανησυχίες του για τα παιδιά. Το σημαντικότερο, όπως λέει, δεν είναι τα υλικά αγαθά αλλά τα εφόδια ζωής. «Δεν είναι μόνο να τους αφήσεις χρήματα. Είναι να τους δώσεις τα πνευματικά εφόδια για να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες», τονίζει.

Παράλληλα, αναφέρεται στην αξία της αυθεντικότητας, ειδικά στην εποχή των social media. «Ο νούμερο ένα κανόνας είναι να είσαι ο εαυτός σου», λέει, εξηγώντας ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται εύκολα το ψεύτικο.

Στο τέλος της συζήτησης στέλνει και ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους. «Αυτή η ηλικία είναι η στιγμή για ρίσκα», τονίζει. «Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν νέο άνθρωπο είναι να μην έχει όνειρα».

Και όπως φαίνεται, ο ίδιος συνεχίζει να τα κυνηγά – είτε μπροστά στις κάμερες είτε πίσω από αυτές.