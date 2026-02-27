Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δικιά του σελίδα στην ελληνική μικρή οθόνη βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, AnesTea The Podcast powered by TA NEA. Μίλησε με ειλικρίνεια για την ελληνική τηλεόραση, για συνεργάτες του αλλά και για την συμπεριφορά που μπορεί να έχει σε περίπτωση που θυμώσει. Ακόμα απάντησε για πρώτη φορά μετά από 1 χρόνο και για την συνεργασία του με την Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή της ενώ κάνοντας αυτοκριτική τόνισε ότι «δεν έπρεπε να αφήσω την τηλεόραση να με καταπιεί παντελώς». O Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την συζήτηση του με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο έκανε μια τεράστια αποκάλυψη που κανείς δεν γνώριζε. Κάλυπτε κρυφή σχέση της Ελένης Μενεγάκη ενώ καταθέτει την άποψη που έχει για την Ρούλα Κορομηλά.

“Δεν έπρεπε να αφήσω την τηλεόραση να με καταπιεί παντελώς. Δεν έπρεπε”

Τι λάθη έκανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην καριέρα του; Γιατί χαρακτηρίζει τον εαυτό του Αρναούτογλου; Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απαντά αφιλτράριστα στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA και παραδέχεται τα λάθη του στην πορεία του, όλα αυτά τα χρόνια.

Συγκεκριμένα τόνισε:

“Το παράκανα. Ένα πράγμα που μου λες κριτική. Δεν έπρεπε να αφήσω την τηλεόραση να με καταπιεί παντελώς. Δεν έπρεπε. Έπρεπε να κάνω μια εκπομπή. Κάποιες εποχές έκανα 3 εκπομπές την ημέρα. Το σύνδρομο αυτό το σημερινό Αρναούτογλου λεγότανε σύνδρομο Μικρούτσικου προηγούμενες δεκαετίας.

Έκανα τρεις ταυτόχρονες εκπομπές. Γιατί τα έκανα; Τι νομίζεις ότι ζήτησα ποτέ λεφτά για έξτρα ή τίποτα; Τα έκανα γιατί ερχόντουσαν. Ξέρανε ότι είμαι και σαν καλό παιδάκι, γιατί εγώ αγαπάω έτσι τους συνεργάτες μου. Έλεγα ας πάει στο διάολο.

Έλεγα όχι Ανδρέα, σε κοιτάζω και σου λεω Ανδρέα, το μέγιστο της προσωπικότητας ορίζεται από τα όχι. Όχι από τα ναι. Το ναι έχει ένα καλόπαιδο. Και ξέρεις αν είσαι καλό παιδάκι, είσαι και λίγο μ*****ς.”

“Είναι μερικά πρόσωπα τα οποία ξέρεις ότι σου λένε ψέματα”

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι ένας θρύλος της ελληνικής τηλεόρασης και ταυτόχρονα μια πολύ έντονη προσωπικότητα που χρειάζεται ειδικό χώρο σε μια εκπομπή. Θέλει τον χρόνο του να κάνει ανάλυση και το παραδέχεται. Πώς όμως κρατιέται η ισορροπία; Συγκεκρίμενα ανέφερε στο AnesTea The Podcast:

“Τώρα, αν η ανάλυσή μου μερικές φορές μπορεί να είναι η πιο σημαντική ή, ή διαζευκτικό, φαίνεται αιρετική και μπορεί να θίγει κάποια πράγματα της παρουσιάστριας του παρουσιαστή ή νιώθει ότι έτσι εκτίθεται κάποιος, αρχίζουν οι ισορροπίες, αρχίζει το political correct και υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Το οποίο καλό το political correct για να μας δώσει ένα στοιχείο επίκτητης αστικής ευγένειας. Αλλά αν το political correct είναι για να μας κόψει τα πόδια και να μας ευνουχίσει, αυτή την πολιτικό-κορεκτίλα την έχω γραμμένη, φίλε Ανέστη.”

Και η απάντηση του δεν τελείωσε εκεί. Μιας και δεν δίστασε να απαντήσει αν θα τον κούραζε ο εαυτός του αν είχε πάνελ, αλλά αναφέρθηκε και στις συνεργασίες τους αποκαλύπτοντας για συνεργάτη του:

“Είναι μερικά πρόσωπα τα οποία ξέρεις ότι σου λένε ψέματα, ότι τα κάνουν όλα για να φαίνονται, για να δείχνουν ότι ο λόγος σου δεν είναι και τους αντιμετωπίζουμε ευγενικά. Αυτό το ζούσα συνέχεια. Και όταν μάλιστα σε έναν από αυτούς του το είπα, του λέω ξέρεις, όταν τελειώνει η εκπομπή και πάμε στα διαφημιστικά, σε κοροϊδεύουν όλoι. Όλοι όμως. Ο μόνος που σου απαντάει πραγματικά είμαι εγώ που σου λέει τη γνώμη του. Όλοι οι άλλοι σε κοροϊδεύουν”.

Ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί ως μια τηλεοπτική περσόνα που θυμώνει εύκολα, για το οποίο απάντησε:

“Και πολλές φορές θυμώνω λίγο. Είναι αλήθεια ότι θυμώνω. Αν αυτός ο θυμός σκαλώσει σε κάτι άλλο, σκαλώνει. Μπορεί να γκάζωσω λίγο, ανάλογα με την απάντηση που μπορεί να πάρω. Μπορεί να δώσω πολύ. Και αν στην απάντηση του άλλου νοιώθω ότι με υποτιμάει γιατί εγώ ποτέ δεν θα υποτιμήσω, τότε μπορεί να γίνει το κακό. Έχει γίνει τόσες φορές αλλά γίνεται.”

Τον μείωναν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου;

Μετά από αρκετό καιρό σιωπής, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, απάντησε για όλα και για την σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος τον ρώτησε για την Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία είναι και προσωπικοί φίλοι.

Συγκεκριμένα ο Ανέστης ανέφερε: “Τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου υπήρχαν πάρα πολύ έντονη διαπληκτισμοί που ξέφευγαν από…” με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να απαντά: “Έλεγα τα πράγματα με το όνομά τους. Έλεγα την κριτική, έλεγα αυτό είναι, αυτό είναι περιαυτολογία, αυτό είναι εκείνο, αυτό είναι, αυτό είναι το άλλο.

Δεν καθόμουν να κάνω τον δάσκαλο και να λέω κάποια πράγματα που ήθελαν διόρθωση. Το ξέρεις.

Περίμενα το διάλειμμα και πήγαινα και έλεγα έγινε αυτό το λάθος για να μη φανεί ότι κάνω τον δάσκαλο και αυτό. Αλλά όταν με έχεις, όταν με υποτιμάς, όταν συνέχεια παίζεις με ένα αστείο, όταν ηλικιακό ρατσισμό, αυτό, αυτό και αν ποτέ την εποχή προ Χριστού. Αυτό το κάνω και εγώ, αυτά τα αστεία αλλά σταθερά και μόνιμα να έχω κάθε κριτική.”

“Ότι σε μείωναν;” συμπλήρωσε ο Ανέστης. “Όχι με αύξαναν!” απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος

Και η συζήτηση συνεχίστηκε: “Αν έχεις τον Αντρέα Μικρούτσικο στο πάνελ σου στην εκπομπή σου, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι. Ανδρέας Μικρούτσικος.” με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να απαντά:

“Μην το λες σε μένα. Ναι, εγώ φέρω τον εαυτό μου μεθ εαυτού και τον πηγαίνω και ξέρω και ποιος είμαι. Και το κατεβάζω και δεν το κατεβάζω. Δεν κάνω το μεγάλο και το τρανό.

Έρχομαι σε ένα συνδυασμό επιβίωσης ένα και δεύτερον να πω την άποψή μου στα σίγουρα, στα σύγχρονα πράγματα. Τελεία και παύλα. Η συγκεκριμένη γυναίκα τώρα είναι και έγκυος και να μην τη βάζουμε σε τέτοιο παιχνίδι.

Όταν βγήκε είπε τέρμα οι τοξικοί, τέρμα. Αυτό με χαρακτηρίζει, αυτό δεν βγήκα να απαντήσω. Λέω για τις αρχές αλλά τέλος καλό όλα καλά. Δεν έχω ξαναμιλήσει, δεν μιλάω και αν μιλήσω αυτό εγώ θα το αποφασίσω. Ούτε κάποια εκπομπή, ούτε κάποιος τρίτος. Εγώ θα αποφασίσω αν θέλω να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω ή όχι. Εγώ δεν είμαι μόνο εγώ. Οι άνθρωποι τους οποίους αφορά το.”

Tέλος συμπλήρωσε στη συζήτηση:

“Δεν ταυτίστηκαν με την καθημερινή ζώνη, απλά έκαναν μια διεύρυνση και αντέχει, ανέχεται ή δέχεται ανθρώπους σαν κι εμένα. Θα σου πω και κάτι να το ξέρεις. Από τη στιγμή που βγήκα μαζί με την Κατερίνα, όλα τα κανάλια έψαχναν και λέγανε Λοιπόν, θα βάλουμε σε ρόλο μικρούτσικο τον τάδε. 100%. Ξέρω ανθρώπους που τους προτείνανε αυτό το ρόλο, άρα δεν αφομοιώθηκαν.

Εγώ σημαίνει δημιούργησα έναν ρόλο, γιατί είμαι αυτή η πρωτογενής τηλεοπτική φυσιογνωμία, όπου και έλεγα και φερόμουν και έκανα πράγματα που έχουν ένα άλλο στυλ από το τυπικό πάνελ που πάει, μελετάει θέματα.”.

Αποκάλυψε πως κάλυπτε σχέση της Ελένης Μενεγάκη: “Έχω κάνει όλη την λάτζα στην Ελένη!”

Μια άγνωστη ιστορία για την σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος όταν ρωτήθηκε από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλου, για την εποχή του Πρωινού με την Ελένη Μενεγάκη:

“Όταν ο έρωτάς της ήταν κρυφός στο σπίτι μου τους κάλυπτα και γινόντουσαν. Ταξίδι στην Ιταλία. Πήγαινα με τον καλό της από το ένα πεζοδρόμιο κι αυτή από το άλλο για να καλύπτω. Έχω κάνει. Έχω κάνει όλη τη λάντζα στην Ελένη και την εκπομπή της ως έγκυος και κάλυψη και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα όταν μιλάω δεν μιλάω στο βρόντο, ούτε έχω τίποτα. Αυτό. Νομιμοποιήθηκε μετά, αλλά τότε ήταν κρυφή.”

Eνώ ακόμη σχολίασε και την Ρούλα Κορομηλά, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

“Η Ρούλα όμως ήταν διαόλου κάλτσα. H Ρούλα έστησε το πρωινό είναι δικιά της ιδέα όσο και αν. Τι πα να πει; Ιδέα να χω αστρολογία να χω μαγειρική. Ο τρόπος που το συνέθεσε, με συνεντεύξεις, με αυτά, με ρεπορτάζ, με μαγειρική, με μόδα, με το ένα, με το άλλο. Ο τρόπος που το συνέπλεξε όλο αυτό το πράγμα και το μετέτρεψε και σε διάφορα show, την κάνουν τη σημαντικότερη σε αυτή την ιστορία. Ξέρεις, ανοίγω δρόμο, κάνω, δείχνω.”

Ακόμη απάντησε αν υπάρχουν πλέον σύγχρονες Ελένες και Ρούλες.

Η συνέχεια στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.