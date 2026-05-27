Ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ βίωσε μια ανείπωτη τραγωδία, όταν η κόρη του, Κάθριν, εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Ο ίδιος, ανήσυχος για την τύχη της, είχε καλέσει έναν φίλο του για να ελέγξει αν είναι καλά, λίγο πριν αποκαλυφθεί το μοιραίο.

Ο 76χρονος σταρ της σειράς «Only Murders in the Building» είχε αρχίσει να ανησυχεί έντονα, καθώς δεν είχε νέα από την κόρη του για περισσότερες από 24 ώρες. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας που εξασφάλισε η Daily Mail, οι φόβοι του αποδείχθηκαν δυστυχώς βάσιμοι.

Η Κάθριν Σορτ έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, σε ηλικία 42 ετών, έχοντας αυτοπυροβοληθεί με πυροβόλο όπλο μέσα στο σπίτι της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όπως προκύπτει από την αυτοψία, ο φίλος του ηθοποιού που πήγε στο σπίτι της Κάθριν εντόπισε ένα σημείωμα κολλημένο στην πόρτα του υπνοδωματίου της, η οποία ήταν κλειδωμένη. Αμέσως κάλεσε το 911, με αποτέλεσμα η αστυνομία να επέμβει και να παραβιάσει την πόρτα.

Μέσα στο δωμάτιο, οι αστυνομικοί βρήκαν την Κάθριν στο κρεβάτι, με ένα πιστόλι κάτω από το στήθος της. Στο σημείο εντοπίστηκε επίσης σημείωμα αυτοκτονίας. Η Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο παιδί του Μάρτιν Σορτ και της Νάνσι Ντόλμαν.

Η έκθεση αυτοψίας ανέφερε ότι η 42χρονη είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της, το 2017, με τη χρήση χαπιών. Παράλληλα, είχε καταγεγραμμένο ιστορικό κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών.

«Ένας εφιάλτης ο θάνατός της»

Πρόσφατα, ο Μάρτιν Σορτ μίλησε δημόσια για την απώλεια της κόρης του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως «έναν εφιάλτη» για όλους όσοι την αγαπούσαν.

Ο ηθοποιός παρομοίασε τη μάχη της Κάθριν με τα προβλήματα ψυχικής υγείας με τον αγώνα της συζύγου του, Νάνσι, απέναντι στον καρκίνο, από τον οποίο εκείνη έφυγε από τη ζωή το 2010.

«Η συνειδητοποίηση είναι ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως αυτός της γυναίκας μου, είναι και οι δύο ασθένειες, και μερικές φορές οι ασθένειες αυτές είναι ανίατες», δήλωσε ο Σορτ.

Μιλώντας στην εκπομπή CBS Sunday Mornings, αποκάλυψε: «Η κόρη μου πάλεψε για πολύ καιρό με ακραία προβλήματα ψυχικής υγείας, οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα πράγματα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε μέχρι που δεν άντεξε άλλο».