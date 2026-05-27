Με σαφές μήνυμα ότι η εταιρεία εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση στρατηγικής επέκτασης και μετασχηματισμού, η Alter Ego Media παρουσίασε στους επενδυτές το επικαιροποιημένο πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου, κατά την ενημέρωσή τους για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alter Ego Media, Γιάννη Βρέντζο, η Alter Ego Media μετασχηματίζεται σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο media και entertainment. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, στόχος είναι η αξιοποίηση του περιεχομένου, των audiences, των δεδομένων και των στρατηγικών εξαγορών ώστε να δημιουργηθεί ένα «scalable growth platform» με πολλαπλά «monetization streams». Η μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου θα στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες: έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, broadcasting, δημιουργία περιεχομένου και live entertainment.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Alter Ego Media

Στην αγορά θεωρούν ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που άντλησε από το IPO του 2025. Η Alter Ego Media είχε αντλήσει καθαρά κεφάλαια €50,8 εκατ. από την εισαγωγή της στο Euronext Athens και, σύμφωνα με την παρουσίαση, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων κατευθύνθηκε σε εξαγορές και νέες στρατηγικές επενδύσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η εξαγορά των Newsit και Tlife, η συμμετοχή στη Stages Network, η απόκτηση του 50,1% της more.gr, καθώς και οι επενδύσεις της Alter Ego Ventures στη Couch Heroes, τη Spotawheel και την Alterlife.

Εμφαση στο live entertainment

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στον τομέα του live entertainment, ο οποίος αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, να συνεισφέρει το 25% της ενοποιημένης κερδοφορίας του Ομίλου τα επόμενα χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media στάθηκε στη στρατηγική σημασία της εξαγοράς του 50,1% της more.gr, η οποία αποτελεί όχι απλώς μία ticketing πλατφόρμα, αλλά βασικό πυλώνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος live entertainment. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πλατφόρμα διαθέτει 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Η στρατηγική λογική πίσω από τη συμφωνία αφορά τη δημιουργία μίας direct-to-consumer πλατφόρμας μεγάλης κλίμακας, η οποία θα αξιοποιεί συνέργειες ανάμεσα στα media assets, το περιεχόμενο, το ticketing και τα δεδομένα.

Στρατηγικής σημασίας η συμμετοχή στο ANT1+

Αντίστοιχα στρατηγικής σημασίας θεωρείται και η συμφωνία για τη συμμετοχή στο ANT1+, μέσω της απόκτησης ποσοστού 33,3% στην εταιρεία που θα λειτουργεί τη νέα streaming πλατφόρμα. Η Alter Ego Media επιχειρεί να τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά συνδρομητικού streaming (SVOD), ποντάροντας στη σταδιακή σύγκλιση τηλεόρασης, OTT και ψηφιακής διανομής περιεχομένου.

To guidance για τις επιδόσεις του 2026

Η διοίκηση εμφανίζεται επίσης αισιόδοξη για το 2026, δίνοντας guidance για αύξηση εσόδων άνω του 20% και αύξηση του ενοποιημένου EBITDA κατά 25%, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των €67 εκατ., ενώ αναμένει περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) και καθαρών κερδών, κυρίως λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των digital και live entertainment δραστηριοτήτων.

Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών στα ενοποιημένα αποτελέσματα, η περαιτέρω αξιοποίηση του περιεχομένου, η ανάπτυξη του live entertainment, η επέκταση στο streaming μέσω της συμμετοχής στον ANT1+ και νέες «value accretive» εξαγορές θα οδηγήσουν σε σημαντική ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου την επόμενη τριετία και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.