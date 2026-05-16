Η Alter Ego Media, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος οργάνωσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά δράση καθαρισμού στην παραλία Φρεαττύδας.

Η πρωτοβουλία αυτή, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, στοχεύει στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και στη βελτίωση των συνθηκών για τους πολίτες, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη παραλία επιβαρύνεται σημαντικά με σκουπίδια κατά τους χειμερινούς μήνες.

Από νωρίς το πρωί, εργαζόμενοι της Alter Ego Media, μαζί με μέλη της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος συμμετείχαν ενεργά στον καθαρισμό της παραλίας.

Η Ελένη Μαραγκού, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Alter Ego Media, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή, τονίζοντας το ομαδικό πνεύμα και τον κοινό σκοπό των εργαζομένων να καθαρίσουν την ακτή και να προστατεύσουν τη θάλασσα.

«Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι εργαζόμενοι της Alter Ego Media, δίνοντας το παρόν στη βιωματική δράση της HELMEPA για τον καθαρισμό παραλίας. Όλοι οι συνάδελφοι έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα με ένα κοινό σκοπό να καθαρίσουμε την ακτή και να προστατεύσουμε τη θάλασσα», δήλωσε η κα Μαραγκού.