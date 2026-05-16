Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 24χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά διερευνούν οι Αρχές.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, ενώ δεν εντοπίζονται και ίχνη πάλης στο διαμέρισμα.

Ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει και έδωσε πολύωρη κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο μπάνιο.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν άκουσαν φωνές ή έντονη φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας, ενώ κάνουν λόγο για ένα ήρεμο ζευγάρι που δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα στη γειτονιά.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες και τις επαφές της 24χρονης το τελευταίο διάστημα. Το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές της συσκευές έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, όταν η 24χρονη έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συνθήκες της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.