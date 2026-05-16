Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ ήταν μία κυρίαρχη και στρατηγική επιλογή επί τη βάσει μιας συνολικής αξιολόγησης της πολιτικής τους για την παραγωγή πετρελαίου, αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες τους, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή, δεν ήταν πολιτικά υποκινούμενη και δεν αντανακλά διασπάσεις με τους συνεργάτες των ΗΑΕ.