Ο Ολυμπιακός θα δώσει, το βράδυ της Κυριακής (17/5, 19:30, Cosmote Sport 2HD), το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της «Allwyn Arena». Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), οανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της «Allwyn Arena».

Ο Βάσκος τεχνικός τους πήρε όλους. Και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του. Και τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Σαντιάγκο Έσε. Γίνεται ειδική μνεία στους δύο τελευταίους, καθότι δεν γνωρίζει ακόμη ο Μεντιλίμπαρ αν θα τους έχει στη διάθεσή του.

Και οι δύο «ερυθρόλευκοι» που τραυματίστηκαν στα δύο τελευταία ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, αντίστοιχα, κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να παίξουν στο καθοριστικό ματς με την ΑΕΚ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού