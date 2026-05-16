Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για νέες αναταράξεις στον εφοδιασμό καυσίμων φέρνουν εκ νέου την Ευρώπη αντιμέτωπη με το φάσμα της ενεργειακής αστάθειας. Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο δεν βρίσκονται μόνο το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, αλλά η κηροζίνη αεροπορίας — το καύσιμο που κρατά «ζωντανό» τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τις αερομεταφορές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανησυχίας, η Ισπανία φαίνεται να αποκτά στρατηγικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με στοιχεία της ισπανικής αγοράς ενέργειας, η χώρα κατέγραψε τον Μάρτιο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής κηροζίνης τύπου Jet A-1, φτάνοντας τους 60.000 τόνους — την υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ.

Η επίδοση αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί καρπό ενός πολυετούς κύματος επενδύσεων από ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Repsol, η Moeve και η BP στις ισπανικές διυλιστηριακές εγκαταστάσεις. Οι συνολικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή πολιτική φαινόταν να απομακρύνεται από τα παραδοσιακά καύσιμα.

Σήμερα, αυτές οι επενδύσεις λειτουργούν ως «ασπίδα» για την Ισπανία και την Πορτογαλία απέναντι σε ένα πιθανό καλοκαιρινό σοκ στις αερομεταφορές. Οι εταιρείες διύλισης έχουν ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή Jet A-1 ενόψει της τουριστικής περιόδου, από την οποία εξαρτάται περίπου το 15% του ισπανικού ΑΕΠ.

Επιπτώσεις της κρίσης και ανησυχίες για την αγορά

Η πίεση στην αγορά δεν είναι θεωρητική. Ο πόλεμος που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση άμεσης αποκλιμάκωσης, θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ισπανική απάντηση και η επάρκεια καυσίμων

Η ισπανική ενεργειακή βιομηχανία προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της Repsol, Γιόσου Γιόν Ιμάθ, δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα 20%-25%, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη της ζήτησης.

Μόνο τους τελευταίους μήνες, η Repsol επένδυσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ στις μονάδες της στο Μπιλμπάο και την Κορούνια για την ενίσχυση της παραγωγής αεροπορικών καυσίμων. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και οι υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες διύλισης της χώρας.

Παράδοξο στις τιμές και ευρωπαϊκή ετοιμότητα

Παρά τους φόβους για ελλείψεις, η αγορά παρουσιάζει ένα παράδοξο: οι τιμές της αεροπορικής κηροζίνης υποχώρησαν περίπου 10% στις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global Energy και της International Air Transport Association. Η τιμή του Jet fuel μειώθηκε από τα 181,22 δολάρια στα 162,89 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω προσδοκιών για προσωρινή εξισορρόπηση και αύξηση αποθεμάτων.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν προετοιμάζεται για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό. Σε μια σημαντική κίνηση, οι Βρυξέλλες επέτρεψαν προσωρινά τη χρήση του καυσίμου Jet A — που χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά — αντί του Jet A-1, το οποίο αποτελεί το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κανονιστική υποχρέωση αποκλειστικής χρήσης ενός τύπου καυσίμου και σημειώνει πως τα περισσότερα μεγάλα αεροσκάφη είναι ήδη πιστοποιημένα να λειτουργούν και με τα δύο είδη. Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται προληπτικό μέτρο για την αποφυγή ελλείψεων σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Η Ισπανία ως ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης

Τα στοιχεία της Exolum επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη σημασία της Ισπανίας ως ενεργειακού κόμβου για την αεροπορία. Οι εξαγωγές και διακινήσεις αεροπορικών καυσίμων τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 701.900 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με πέρυσι.

Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει μια βαθύτερη δυναμική: ενώ η Ευρώπη επιδιώκει την πράσινη μετάβαση και τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οι παραδοσιακές ενεργειακές υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο παράγοντα γεωπολιτικής και οικονομικής ασφάλειας.

Η Ισπανία, επενδύοντας έγκαιρα στις δυνατότητες διύλισης και εφοδιασμού, φαίνεται να μετατρέπεται σήμερα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «πνεύμονες» της ευρωπαϊκής αεροπορίας.