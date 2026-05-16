Οι βασικές κατηγορίες

Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που οδηγούν σε αυξήσεις είναι οι εξής:

  • Συντάξεις με ελλιπή καταγραφή διαδοχικής ασφάλισης, όπου δεν είχαν συνυπολογιστεί όλα τα έτη. Το όφελος κυμαίνεται από 40 έως 80 ευρώ τον μήνα.
  • Συνταξιούχοι σε βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν είχαν λάβει την προβλεπόμενη προσαύξηση. Εδώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ.
  • Η παράλληλη ασφάλιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από τις 13/5/2016), που με 16 έτη δικαιούνται δεύτερη σύνταξη, και οι νέοι (μετά την ημερομηνία αυτή), που λαμβάνουν προσαύξηση έως και 338 ευρώ.
  • Η πολλαπλή ασφάλιση αφορά περιπτώσεις με εισφορές σε περισσότερα από ένα Ταμεία ή εργοδότες, με αυξήσεις που φτάνουν τα 50-100 ευρώ.
  • Ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης που εντοπίζεται εκ των υστέρων (έως και 12 μήνες) οδηγεί σε αυξήσεις 30 έως 90 ευρώ, μαζί με αναδρομικά από το 2019.
  • Σε περιπτώσεις εντοπισμού «χαμένων» ενσήμων μετά την αρχική απόφαση, η σύνταξη επανυπολογίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.
  • Τέλος, συνταξιούχοι με πολλαπλή απασχόληση μετά το 2017 βλέπουν αύξηση έως και 120 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται ταυτόχρονοι μισθοί.

Ποιοι δικαιούνται

Αναδρομικά δικαιούνται και οι παρακάτω κατηγορίες:

  • Απόστρατοι – επιστροφές κρατήσεων: Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται απόστρατοι και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα αναδρομικά προκύπτουν από την επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο διάστημα, καθώς η παρακράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Ηδη έχουν καταβληθεί ποσά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.
  • Απόστρατοι με αναπηρία (νέες αυξήσεις): Παράλληλα, ενεργοποιείται και νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών. Οι συντάξεις τους συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αυξάνονται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα μισθολογικά δεδομένα. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.

