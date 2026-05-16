Στη σταδιακή εξόφληση αναδρομικών ποσών, τα οποία κυμαίνονται από 444 ευρώ έως και 12.182 ευρώ, προχωρά ο ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων και της εκκαθάρισης εκκρεμών φακέλων. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για περίπου 12.000 συνταξιούχους, ενώ ο τελικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 39.000, καθώς η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η διαδικασία αφορά κυρίως ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Με τη μεταγενέστερη εφαρμογή του νόμου Βρούτση, η οποία προέβλεπε αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είχαν συμπληρώσει 30 και πλέον έτη ασφάλισης, κατέστη αναγκαία η διόρθωση των αρχικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Οι αναπροσαρμογές αυτές, που συνοδεύονται από αναδρομικά με αφετηρία το 2019, κρίθηκαν απαραίτητες για τη διόρθωση σφαλμάτων που εντοπίστηκαν εκ των υστέρων στην καταγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης ή των συντάξιμων αποδοχών.

Μια πρόσθετη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία έως το 2016. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είχε καταβληθεί μόνο η βασική σύνταξη, χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση από τις εισφορές του δεύτερου φορέα, η οποία δύναται να αγγίξει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 2.855.659,07 ευρώ σε 1.068 συνταξιούχους. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης για διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, με τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων να συνεχίζεται.