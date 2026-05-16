Στη σταδιακή εξόφληση αναδρομικών ποσών, τα οποία κυμαίνονται από 444 ευρώ έως και 12.182 ευρώ, προχωρά ο ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας επανυπολογισμού των συντάξεων και της εκκαθάρισης εκκρεμών φακέλων. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για περίπου 12.000 συνταξιούχους, ενώ ο τελικός αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να προσεγγίσει τις 39.000, καθώς η επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η διαδικασία αφορά κυρίως ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Με τη μεταγενέστερη εφαρμογή του νόμου Βρούτση, η οποία προέβλεπε αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους είχαν συμπληρώσει 30 και πλέον έτη ασφάλισης, κατέστη αναγκαία η διόρθωση των αρχικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Οι αναπροσαρμογές αυτές, που συνοδεύονται από αναδρομικά με αφετηρία το 2019, κρίθηκαν απαραίτητες για τη διόρθωση σφαλμάτων που εντοπίστηκαν εκ των υστέρων στην καταγραφή του συνολικού χρόνου ασφάλισης ή των συντάξιμων αποδοχών.
Μια πρόσθετη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση σε δύο Ταμεία έως το 2016. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είχε καταβληθεί μόνο η βασική σύνταξη, χωρίς την προβλεπόμενη προσαύξηση από τις εισφορές του δεύτερου φορέα, η οποία δύναται να αγγίξει έως και τα 400 ευρώ μηνιαίως.
Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 2.855.659,07 ευρώ σε 1.068 συνταξιούχους. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης για διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, με τον έλεγχο των σχετικών αιτήσεων να συνεχίζεται.
Οι βασικές κατηγορίες
Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που οδηγούν σε αυξήσεις είναι οι εξής:
- Συντάξεις με ελλιπή καταγραφή διαδοχικής ασφάλισης, όπου δεν είχαν συνυπολογιστεί όλα τα έτη. Το όφελος κυμαίνεται από 40 έως 80 ευρώ τον μήνα.
- Συνταξιούχοι σε βαρέα και ανθυγιεινά, που δεν είχαν λάβει την προβλεπόμενη προσαύξηση. Εδώ η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και τα 150 ευρώ.
- Η παράλληλη ασφάλιση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από τις 13/5/2016), που με 16 έτη δικαιούνται δεύτερη σύνταξη, και οι νέοι (μετά την ημερομηνία αυτή), που λαμβάνουν προσαύξηση έως και 338 ευρώ.
- Η πολλαπλή ασφάλιση αφορά περιπτώσεις με εισφορές σε περισσότερα από ένα Ταμεία ή εργοδότες, με αυξήσεις που φτάνουν τα 50-100 ευρώ.
- Ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης που εντοπίζεται εκ των υστέρων (έως και 12 μήνες) οδηγεί σε αυξήσεις 30 έως 90 ευρώ, μαζί με αναδρομικά από το 2019.
- Σε περιπτώσεις εντοπισμού «χαμένων» ενσήμων μετά την αρχική απόφαση, η σύνταξη επανυπολογίζεται σε υψηλότερα επίπεδα.
- Τέλος, συνταξιούχοι με πολλαπλή απασχόληση μετά το 2017 βλέπουν αύξηση έως και 120 ευρώ, καθώς συνυπολογίζονται ταυτόχρονοι μισθοί.
Ποιοι δικαιούνται
Αναδρομικά δικαιούνται και οι παρακάτω κατηγορίες:
- Απόστρατοι – επιστροφές κρατήσεων: Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται απόστρατοι και χήρες αποστράτων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα αναδρομικά προκύπτουν από την επιστροφή κρατήσεων που είχαν επιβληθεί με βάση τον νόμο 4093/2012. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023, προέκυψαν επιστροφές για προηγούμενο διάστημα, καθώς η παρακράτηση υπολογιζόταν στο άθροισμα σύνταξης και μερίσματος. Ηδη έχουν καταβληθεί ποσά σε 2.972 δικαιούχους, τα οποία φτάνουν έως και τα 4.360 ευρώ για περίοδο περίπου 27 μηνών.
- Απόστρατοι με αναπηρία (νέες αυξήσεις): Παράλληλα, ενεργοποιείται και νέα δέσμη αυξήσεων για περίπου 5.500 συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι κρίθηκαν ανίκανοι προς εργασία λόγω υπηρεσιακών περιστατικών. Οι συντάξεις τους συνδέονται με τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών και αυξάνονται κάθε φορά που μεταβάλλονται τα μισθολογικά δεδομένα. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται αύξηση περίπου 100 ευρώ μηνιαίως, η οποία θα καταβληθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, μαζί με τα αντίστοιχα αναδρομικά ποσά.