Δεν πάνε πολλές μέρες που, γνωστή δημοσιογράφος, καλεσμένη σε μεσημεριανή εκπομπή, δήλωσε πως ρωτάει το Chat GPT σχεδόν για τα πάντα. Η έμπειρη δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σχέση της με το πασίγνωστο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης για να πει πως το ρώτησε πριν πάει στην εν λόγω εκπομπή πώς να απαντήσει σε περίπτωση που της τεθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις για συγκεκριμένα πρόσωπα. Είπε πάντως πως την «καθοδηγεί το Chat GPT».

Το προηγούμενο Σάββατο, στο νυχτερινό κλαμπ όπου ήμασταν με την παρέα μου, ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 22, ακουμπισμένο στην μπάρα πλάι μας δεν ξεκόλλαγε τα μάτια του από το κινητό του. Γύρω του πανζουρλισμός, χοροί, ποτά, χνώτα. Διασκέδαση. Απορώντας με την εικόνα του κολλημένου βλέμματός του στο κινητό, ρίξαμε κλεφτές ματιές να δούμε τι ακριβώς έκανε. Μίλαγε με το Chat GPT. Κανονική συζήτηση. Μηνύματα επί μηνυμάτων. Κατεβατά επί κατεβατών. Φυσικά δεν έχω ιδέα αναφορικά με το θέμα της στιχομυθίας νεαρού – τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιος στην παρέα μου αστειεύτηκε λέγοντας μήπως ο νεαρός ζητάει από το chatbot συμβουλές για το πώς να προσεγγίσει ερωτικά κάποιο πρόσωπο. Χρήστες ΑΙ όλοι λίγο – πολύ στους κύκλους μας, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει.

Τις προάλλες, ήμουν στο σπίτι μιας φίλη. Οσο με κυνήγαγε η γάτα της στο σαλόνι, η φίλη θα έφτιαχνε κάτι να φάμε. Από την κουζίνα ακουγόταν ησυχία, οπότε πήγα να δω αν θέλει καμία βοήθεια. Η φίλη ρώταγε το Chat GPT ιδέες για συνταγές με βάση τα διαθέσιμα στο σπίτι υλικά (είχε ανεβάσει πριν λίγο στο Chat μια φωτογραφία από το εσωτερικό του ψυγείου της για να της πει το ΑΙ τι να φτιάξει).

Σε δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι ως δικηγόρος είναι πια καθημερινότητα πελάτες να μας ρωτούν πράγματα που τους είπε το Chat GPT. Συχνά μας ζητούν να ισχυριστούμε σε δικόγραφα πράγματα αστήριχτα, εντελώς ανεδαφικά από νομικής άποψης, επειδή τους τα είπε κάποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο «συμβουλεύτηκαν» πριν έρθουν σε εμάς. Τα ίδια βιώνουν και γιατροί με ασθενείς που ρωτάνε και την τεχνητή νοημοσύνη πριν πάνε για διάγνωση.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια που ξέρουν πώς να την αξιοποιήσουν. Είναι επίσης ένα ολέθριο εργαλείο στα χέρια που νομίζουν ότι είναι υποκατάστατο: γνώσης, εμπειρίας, εξειδίκευσης, ικανότητας, ζωής. Αν κάτι καταφέρνει ήδη η διάχυτη χρήση ΑΙ είναι ότι μας ενθαρρύνει να σταματάμε να σκεφτόμαστε.