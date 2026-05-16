Απόφαση-σοκ για την ερασιτεχνική ΑΕΚ από την ΓΓΑ.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο τα τμήματα χάντμπολ, ποδοσφαίρου γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβου, όπως και τμήματα που έχει σε άλλα αθλήματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική ανακοίνωση, αιτία αποτελεί ότι «το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, γεγονός που αντιβαίνει στην διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 7, του Ν.2725/1999, «Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης».

Από την πλευρά της ΑΕΚ, που αυτή την εποχή την έχει προκριθεί στους τελικούς χάντμπολ στην Α1 Ανδρών και Γυναικών δεν ανησυχούν και τονίζουν ότι όλα έχουν διευθετηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που «ανέβηκε» στη Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις :

Του Ν.3861/09-07-2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησηνόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

Του άρθρου 7, του Ν.2725/1999 (Α΄121), «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του άρθρου 136, του Ν.2725/1999 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του άρθρου 8, του Ν.2725/1999 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Του άρθρου 68, του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει. ΓΓΑ, 15/05/2026

Α. Π.: οικ. ΓΓΑ/12478

Του άρθρου 4, του Π.Δ.77/2023 (Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων

–Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών».

Του Π.Δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Του Π.Δ.81/2023 (Α΄134) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»

Την υπ’ αριθ. 3844/20-09-1924 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ιδρύθηκε τοσωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» με ΑΦΜ 0900001933 και κωδικό ΓΓΑ: ΙΕ27 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13, του Ν. 75/1975 θεωρήθηκε αθλητικό σωματείο.

Β. Τις Διοικητικές Πράξεις και Διοικητικά Έγγραφα:

Την υπ’ αριθ. ΓΓΑ/673/13-01-2025 (ΑΔΑ:ΨΙΥΣ46ΝΚΠΔ-ΧΝΜ) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού», της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το υπ’ αριθ. 302491/09-03-2026 (ΓΓΑ/6220/09-03-2026) έγγραφο της Διεύθυνσης Αθλητισμούκαι Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής περί συστέγασης του Αθλητικού Σωματείου¨Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως (Α.Ε.Κ. )» με εμπορική επιχείρηση.

Την υπ’ αριθ. οικ. ΓΓΑ/8531/02-04-2026 Κλήση σε Ακρόαση του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)», η οποία έλαβε χώρα την 07η Απριλίου 2026 και παρέστη εκ μέρους του σωματείου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρου Αλεξίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των διοικητικών πράξεων που αφορούν στη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί το σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (Α.Ε.Κ.)» με ΑΦΜ 0900001933 και κωδικό ΓΓΑ: ΙΕ27, ως ακολούθως:

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/37519/05-08-2005 Βεβαίωσης αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/471940/22-11-2017 Βεβαίωσης αναγνώρισης για το άθλημα της ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

– Της υπ’ αριθ. 418476/31-08-2020 Βεβαίωσης αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, της ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ, της ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, της ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ, της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, της ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/329961/27-07-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/311441/27-07-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/473264/27-09-2018 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/370701/31-08-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ (ΣΚΑΚΙ) και της ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/474002/19-10-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/696047/18-12-2020 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα του ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ, του ΡΑΓΚΜΠΙ ΛΙΓΚ, του ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ και της ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/310778/30-09-2021 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα της ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/345295/20-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα της ΑΕΡΟΒΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/341549/20-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/351126/31-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα των ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/351090/31-07-2023 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/21638/22-08-2025 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΡΑΓΚΜΠΥ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/28807/31-10-2025 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για το άθλημα του ΤΕΚΜΠΟΛ

– Της υπ’ αριθ. ΓΓΑ/10532/29-04-2026 Απόφασης χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αθλήματα της ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ και του ΤΡΙΑΘΛΟΥ, μετά τη διαπίστωση ότι, το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, γεγονός που αντιβαίνει στην διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 7, του Ν.2725/1999, «Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης».

Η παρούσα ανάκληση γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.2725/1999, «Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή ….. στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις».