«Η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν είναι ο κύριος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Αμερική: «Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σινοαμερικανικές σχέσεις: εάν γίνει σωστή διαχείριση, οι διμερείς σχέσεις θα απολαμβάνουν συνολική σταθερότητα. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα αντιμετωπίσουν συγκρούσεις, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ολόκληρη τη σχέση. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο Στενό είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό».

Η Ταϊβάν, η «επαρχία των ανταρτών» που η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, αντιπροσωπεύει την «κόκκινη γραμμή» του Πεκίνου στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. Η Κίνα καλεί εδώ και καιρό τις ΗΠΑ να αλλάξουν τη στάση τους: δεν αρκεί πλέον ο Λευκός Οίκος να μην υποστηρίζει την ανεξαρτησία του νησιού – πρέπει να της αντιταχθεί. Οι αποχρώσεις δεν είναι απαλές, σημειώνει η «Repubblica»: Ο Σι δεν θέλει πόλεμο με τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν, αλλά χρειάζεται σαφή αλλαγή στην αμερικανική γλώσσα και στάση. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», προειδοποίησε χθες την Ταϊβάν ο Τραμπ, σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στο Fox News λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για την πώληση όπλων στη νήσο.

Αλλά για τι μιλάμε όταν μιλάμε για την Ταϊβάν; Ποια είναι τα ιστορικά, οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα που διακυβεύονται;

Το καταφύγιο των ηττημένων Εθνικιστών

Περίπου 160 χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της Φουτζιάν, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, βρίσκεται εκείνο που οι Πορτογάλοι μετονόμασαν σε Φορμόζα τον 16ο αιώνα. Το νησί αρχικά αποικίστηκε από τους Χαν κατά την τελική φάση της Αυτοκρατορίας Μινγκ, στη συνέχεια υπό τον έλεγχο των Τσινγκ και τελικά παραχωρήθηκε στους Ιάπωνες. Για 50 χρόνια, από το 1895 έως το 1945, η Ταϊβάν ήταν ιαπωνική αποικία. Η ήττα των Ιαπώνων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επανέφερε την Ταϊπέι υπό την κυριαρχία της Κίνας. Στη συνέχεια, οι Εθνικιστές, με επικεφαλής τον στρατηγό Τσιανγκ Κάι-σεκ, έχασαν τον εμφύλιο πόλεμο που διεξήχθη στην ηπειρωτική χώρα εναντίον των Κομμουνιστών με επικεφαλής τον Μάο Τσετούνγκ – ο οποίος την 1η Οκτωβρίου 1949 κήρυξε τη γέννηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας – και κατέφυγαν στο νησί, εγκαθιδρύοντας μια αυτόνομη κυβέρνηση. Δημοκρατία της Κίνας παραμένει το επίσημο όνομα του νησιού.

Τα χρόνια της Λευκής Τρομοκρατίας του Τσιανγκ Κάι-σεκ

Το καθεστώς Τσιανγκ μετατράπηκε γρήγορα σε ένα φασιστικό αυταρχικό καθεστώς. Σε αυτό το κλίμα συνέβη εκείνο που έμεινε στην ιστορία ως το «Γεγονός της 28ης Φεβρουαρίου»: η σύλληψη ενός παράνομου πωλητή τσιγάρων, η αστυνομική βαρβαρότητα και οι συγκρούσεις που εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το νησί, αφήνοντας 10.000 νεκρούς και 30.000 τραυματίες. Ο Τσιανγκ Κάι-σεκ επέβαλε στρατιωτικό νόμο (ο οποίος διήρκεσε μέχρι το 1987): όλα τα πολιτικά κόμματα απαγορεύτηκαν, ο Τύπος λογοκρίθηκε και χιλιάδες αντίπαλοι έγιναν στόχος. Αυτή η εκστρατεία – η Λευκή Τρομοκρατία – εντάθηκε όταν ο Τσιανγκ έγινε πρόεδρος το 1950. Η Δημοκρατία της Κίνας έγινε δεκτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εντάσεις και η απειλή προσφυγής σε στρατιωτική δράση υπήρχαν από το Πεκίνο κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960.

Οι γεωπολιτικές αναταραχές

της δεκαετίας του 1970

Οι επιπτώσεις της λεγόμενης «διπλωματίας του πινγκ – πονγκ» οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 1971 να αναγνωρίσει τους εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας ως τους μοναδικούς εκπροσώπους της Κίνας, ουσιαστικά απελαύνοντας τους διπλωμάτες του Τσιανγκ. Το επόμενο έτος, η ιστορική επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον έθεσε τις βάσεις για την επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης του Μάο από τις ΗΠΑ, η οποία έγινε το 1979. Σήμερα, η Ταϊβάν έχει επίσημους δεσμούς μόνο με 12 μικρές χώρες, ωστόσο οι περισσότερες μεγάλες δυτικές χώρες και σύμμαχοι των ΗΠΑ διατηρούν στενούς ανεπίσημους δεσμούς με την Ταϊβάν.

Η αμερικανική πολιτική στρατηγικής ασάφειας

Το 1979 οι ΗΠΑ ψήφισαν τον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν, χορηγώντας στην Ταϊπέι ουσιαστικά ίση μεταχείριση με οποιοδήποτε άλλο κράτος. Γεννήθηκε η έννοια της στρατηγικής ασάφειας, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να διατηρήσει το status quo μεταξύ των δύο γειτόνων και να τοποθετηθεί ως «εγγυητής» του νησιού συνεχίζοντας να πουλάει όπλα στον στρατό της Ταϊβάν και αντιτιθέμενη θεωρητικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης βίας.

Η «παγίδα» στη Νότια Σινική Θάλασσα

Οι καλές σχέσεις που έχει καλλιεργήσει το νησί τα τελευταία χρόνια με την Δύση έχουν εντείνει τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου, που διεκδικεί νησιά στην Ανατολική Σινική Θάλασσα – όπου ισχυρίζεται ότι ελέγχει το 80% των υδάτων, πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου. Η κατάκτηση της Ταϊβάν θα άνοιγε τον δρόμο για να προβάλει η Κίνα όλη της τη δύναμη προς τους μεγάλους ωκεανούς. Και έπειτα υπάρχουν οι ημιαγωγοί, τους οποίους το Πεκίνο χρειάζεται τόσο πολύ και οι οποίοι αποτελούν τη ναυαρχίδα της εθνικής βιομηχανίας της Ταϊβάν: ένα θεμελιώδες κομμάτι της τεχνολογικής – και επομένως στρατιωτικής και οικονομικής – πρόκλησης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Ειρηνική Επανένωση»

Παρά τις στρατιωτικές ασκήσεις και την απειλή χρήσης βίας για την ανάκτηση του νησιού, ο στόχος του προέδρου Σι παραμένει η «ειρηνική επανένωση». Το Πεκίνο γνωρίζει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που θα συνεπαγόταν η στρατιωτική δράση. Το πιο πιθανό σενάριο τα επόμενα χρόνια δεν είναι μια άμεση σύγκρουση, αλλά η σταθερή αύξηση της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης της Κίνας στο νησί.