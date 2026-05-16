Γιατί ο Κιρ Στάρμερ παραμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ, τη στιγμή που τα περισσότερα στελέχη των Εργατικών διαμηνύουν ότι δεν θα του «επιτρέψουν» να ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές (οι οποίες είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το 2029); Η σύντομη απάντηση είναι η εξής: διότι οι αντίπαλοί του αδυνατούν να ομονοήσουν στο πότε ακριβώς πρέπει να φύγει και – κυρίως – στο ποιος πρέπει να τον διαδεχθεί.

Η Βρετανία βρίσκεται, για μια ακόμη φορά, σε πολιτική περιδίνηση: ένας υπουργός και τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν αυτή την εβδομάδα, περίπου 100 βουλευτές αμφισβήτησαν ανοικτά τον Στάρμερ, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 53% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι πρέπει να φύγει.

Ωστόσο, παρά την κατάσταση παράλυσης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, την πανωλεθρία στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, μια σειρά από κωλοτούμπες σε βασικές πολιτικές και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Μάντελσον, ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός στη βρετανική ιστορία ενδέχεται να παραμείνει – για κάποιες εβδομάδες ή και μήνες – στη θέση του, επειδή οι επίδοξοι δελφίνοι του δεν αισθάνονται έτοιμοι να τον ανατρέψουν. Συνεργάτης του πρωθυπουργού είπε στα «ΝΕΑ» ότι «ο Κιρ δεν πάει πουθενά» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι σε μια ενδεχόμενη κούρσα ηγεσίας ο Στάρμερ θα δώσει το «παρών». Αν, όμως, χάσει ή παραιτηθεί, ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει;

Αντι Μπέρναμ

Ο – αποκαλούμενος και «βασιλιάς του Βορρά» – δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι ο δημοφιλέστερος πιθανός υποψήφιος, όπως καταδεικνύουν διαδοχικές έρευνες μεταξύ τόσο των βουλευτών και των μελών των Εργατικών, όσο και του εκλογικού σώματος. Πολιτικός χαμηλού προφίλ, αλλά έμπειρος και με αυτοπεποίθηση, ο κεντροαριστερός πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις Μπλερ και Μπράουν παρουσιάζεται ως «ενωτικός» και δηλώνει ότι έχει «όραμα» για τη διακυβέρνηση της χώρας. Εχει, όμως, κι ένα μεγάλο πρόβλημα: δεν είναι βουλευτής – απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει πρωθυπουργός.

Τον περασμένο Ιανουάριο, αποκλείστηκε (με παρέμβαση Στάρμερ) από το να θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές σε εκλογική περιφέρεια του Μάντσεστερ. Προχθές, όμως, ένας άλλος βουλευτής του Μάντσεστερ γνωστοποίησε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας στον Μπέρναμ τον δρόμο προς το Κοινοβούλιο. Χθες, η Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος ενέκρινε το αίτημά του να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις νέες αναπληρωματικές εκλογές, ενώ συνεργάτες του διαβεβαιώνουν ότι έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών που απαιτείται για να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός (εφόσον εκλεγεί βουλευτής).

Λέγεται ότι τον στηρίζουν ο υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας και πρώην ηγέτης των Εργατικών, Εντ Μίλιμπαντ, η αναπληρώτρια ηγέτιδα του κόμματος, Λούσι Πάουελ, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα της πτέρυγας της λεγόμενης «ήπιας» (ή «μαλακής») Αριστεράς των Εργατικών. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής ή ότι θα προλάβει να μπει στη Βουλή προτού ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού. Εάν, τελικά, δεν τα καταφέρει, ο Μίλιμπαντ φέρεται αποφασισμένος να γίνει εκείνος ο υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας.

Αντζελα Ρέινερ

Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πέρασε τους οκτώ μήνες που μεσολάβησαν από την παραίτησή της (εξαιτίας φορολογικών της υποθέσεων) ισορροπώντας μεταξύ δημόσιων «όρκων πίστης» προς τον Στάρμερ και δημόσιων επικρίσεων των πολιτικών του. Ανήκει στην αριστερή πτέρυγα και είναι δημοφιλής στη βάση του κόμματος και μεταξύ πολλών εκπροσώπων της «ήπιας» (ή «μαλακής») Αριστεράς. Παρότι έχει εκμυστηρευθεί σε συνεργάτες της ότι έχει αρχηγικές βλέψεις, δεν έχει αποφασίσει αν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Η «όρεξή» της μεγάλωσε, πάντως, όταν ανακοινώθηκε – μόλις προχθές – ότι βγήκε «καθαρή» από την πολύμηνη έρευνα της Εφορίας σχετικά με την καταβολή χαμηλότερου από τον νόμιμο φόρου για ένα ακίνητο που διατηρεί. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της προκαλούν ανησυχία σε αρκετούς βουλευτές που φοβούνται ότι το κόμμα θα συρθεί σε «πολύ αριστερές» πολιτικές. Πρόσφατα δήλωσε ότι «ο χρόνος για τους Εργατικούς εξαντλείται». Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται έτοιμη να κάνει «πίσω» και να στηρίξει τον Μπέρναμ για αρχηγό. Αν, όμως, ο τελευταίος δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή εγκαίρως, και αν ο Μίλιμπαντ δεν θέσει τελικά υποψηφιότητα, θα το πράξει εκείνη.

Ουές Στρίτινγκ

Ο έως προχθές υπουργός Υγείας δεν έκρυψε ποτέ τις φιλοδοξίες του: εδώ και μήνες, ενώ δημοσίως διακήρυττε ότι δεν θέλει να ρίξει τον Στάρμερ, ιδιωτικά δήλωνε «έτοιμος να κυβερνήσει». Την εβδομάδα αυτή κατηγορήθηκε για «πραξικόπημα», καθώς φέρεται να ενορχήστρωσε τις παραιτήσεις υφυπουργών και κυβερνητικών συμβούλων που είχαν στόχο να αποσταθεροποιήσουν τον Στάρμερ.

Η δική του αποχώρηση συνοδεύθηκε από αιχμές εναντίον του πρωθυπουργού – τον οποίο κάλεσε να παραιτηθεί –, όχι όμως και από προκήρυξη εσωκομματικών εκλογών, καθώς φημολογείται ότι δεν έχει βρει τους 81 βουλευτές που απαιτούνται για να θέσει υποψηφιότητα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο υπερφιλόδοξος Στρίτινγκ, ο οποίος τοποθετείται στην κεντροδεξιά πτέρυγα (εκείνος δηλώνει «εκσυγχρονιστής» και «ρεβιζιονιστής»), έχει «καεί» εξαιτίας των «άγαρμπων» κινήσεών του που φανερώνουν ότι μοναδικός στόχος του είναι η καρέκλα του Στάρμερ. Εκτιμάται, επίσης, ότι δύσκολα θα μπορούσε να νικήσει τους υποψήφιους της αριστερής πτέρυγας, εξαιτίας της εικόνας που έχει ως «μπλερικός» και «υπερβολικά κεντροδεξιός» και της εντύπωσης ότι υπήρξε συνεργάτης του λόρδου Μάντελσον.