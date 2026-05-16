Ολα μοιάζουν να είναι έτοιμα για την επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις 21 Μαΐου – ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης – στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη. Πηγές με γνώση των διεργασιών αναφέρουν ότι θα υπάρξουν «πρόσωπα – εκπλήξεις», που θα δώσουν το «παρών» το απόγευμα της Πέμπτης, είτε διά ζώσης στον κινηματογράφο της Πλατείας Αριστοτέλους, είτε με παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ενα από αυτά είναι και ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος θα εκτελεί χρέη εκπροσώπου Τύπου στον νέο πολιτικό φορέα. Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής επί σειρά ετών στη Μόσχα θα είναι στο «Ολύμπιον» και ίσως συντονίσει κάποιο κομμάτι της ιδρυτικής εκδήλωσης.

Πριν από αυτό όμως – και πιθανότατα τη Δευτέρα – η Καρυστιανού θα διαβεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να καταθέσει και τυπικά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Τότε, θα δημοσιευτεί και το όνομα του φορέα, το οποίο ο κύκλος της κρατάει κρυφό σαν «επτασφράγιστο μυστικό» μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ανθρωποι από το περιβάλλον του «κινήματος», όπως το χαρακτηρίζουν, επισημαίνουν ότι πολιτικά θα κεντροβαρίσει σε ζητήματα διαφθοράς, δικαιοσύνης και δημοκρατίας, ενώ ως «αιχμή» θα έχει την ενίσχυση του ρόλου των δημοψηφισμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας. Τα κεντρικά γραφεία θα είναι στην Αθήνα και ο στόχος να προσελκύσει αυτό που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως «αντισυστημικό κοινό», απ’ όλο το πολιτικό φάσμα.

Ολο το προηγούμενο διάστημα γίνονταν τοπικές διεργασίες φίλων και υποστηρικτών του «κινήματος». Σε αυτό το πλαίσιο η Καρυστιανού ανέλαβε πρόσφατα επικεφαλής του «Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Κρήτης», με το νησί να θεωρείται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της.

Σημειώνεται ότι το κόμμα δεν θα υποδεχθεί, ως στελέχη, όσους έχουν διατελέσει βουλευτές ή υπουργοί. «Αυτοί μπορούν να στηρίξουν, αλλά όχι να έχουν επιτελική θέση», υπογραμμίζουν πηγές από το περιβάλλον του. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι την Καρυστιανού προσέγγισαν πρόσωπα από διάφορα κόμματα, αλλά απομακρύνθηκαν όταν έμαθαν αυτόν τον «απαράβατο» κανόνα, που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήρθε ως απαίτηση και από τη «βάση» – τους απλούς υποστηρικτές του.