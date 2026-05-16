Το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί μια από τις μεγάλες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών παγκοσμίως. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από αυτή την εξέλιξη, πολύ περισσότερο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε, καθώς η γενικότερη σημαντική υποχώρηση των επενδύσεων έπληξε και την εγχώρια αγορά ακινήτων.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή ανέλαβαν πρωτοβουλίες σε εθνικό αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Eνωσης. Το μετρήσιμο αποτέλεσμα της μεθοδικής προσπάθειας είναι εμφανές. Πάνω από 40 δράσεις για το στεγαστικό, συνολικού προϋπολογισμού 7 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική ολοκληρώνεται. Ενώ, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας για επιπλέον πόρους με στόχο την περαιτέρω ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων και την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.

Στην κατεύθυνση αυτή, κρίσιμο ρόλο διαδραματίζουν οι πόροι του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και η δυναμική αναπτυξιακή οικονομική πολιτική, η ισχυρή οικονομία, που, σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση, επιτρέπει τη σταθερή και μόνιμη επιστροφή στην κοινωνία του μερίσματος που προκύπτει από τη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική μεγέθυνση.

Πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής είναι το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το ήμισυ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ηδη, 14.332 συμπολίτες μας έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, με την αξία των δανείων να ανέρχεται στο 1.726.400 ευρώ (απορρόφηση προϋπολογισμού 89,77%) και τον μέσο όρο κάθε δανείου να υπολογίζεται στις 120.460 ευρώ. Ενδεικτικό της επιτυχίας και του κοινωνικού χαρακτήρα του προγράμματος είναι επίσης το γεγονός ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των δανείων αφορούν συμπολίτες μας σε Περιφέρειες εκτός Αττικής, λιγότερο από το 4% συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα άνω των 36.000 ευρώ και πάνω από 65% των δανείων οικογένειες (έγγαμους ή μονογονεϊκές).

Μάλιστα, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των δικαιούχων και τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας των οποίων η αίτηση για δάνειο θα έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα συμβασιοποίησης έως τις 31 Αυγούστου. Η εξέλιξη αυτή υλοποιείται χάρη στην εξεύρεση πόρων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, χωρίς να τίθενται εν κινδύνω τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα με την επανεκκίνηση της κοινωνικής κατοικίας και τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Κλιματικού Κοινωνικού Ταμείου, σε λίγες μέρες ξεκινά η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο «Ανακαινίζω», με πόρους 500 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το πρώτο ανάλογο πρόγραμμα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του οποίου το 90% της επιδότησης – ή και 95% σε ορεινούς δήμους – αφορά παρεμβάσεις ανακαίνισης κλειστών ακινήτων και το υπόλοιπο ενεργειακή αναβάθμιση. Τονίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες θελήσουν να ενοικιάσουν το ακίνητο, θα πρέπει να κρατήσουν σταθερό το ενοίκιο για τρία χρόνια.

Χωρίς επ’ ουδενί να ισχυριζόμαστε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί, με πλήρη επίγνωση ότι έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά μας, επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις με στόχο οι δεσμεύσεις μας να γίνονται πράξη, με βασική προτεραιότητα την προσιτή στέγη για όλους.

Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών