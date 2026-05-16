Φαίνεται πως το νέο πεδίο δόξης λαμπρόν στην κόντρα μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη έχει άρωμα Κτηματολογίου Ηρακλείου και τηλεοπτικό καλτ. Η κυβέρνηση φαίνεται πως επιμένει στο ζήτημα της σύμβασης μίσθωσης ενός ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη με το Δημόσιο, μέσω διαγωνισμού, αν και, τόσο ο Αδωνις Γεωργιάδης (που το ξεκίνησε) όσο και ο Παύλος Μαρινάκης χθες παραδέχτηκαν πως νομικό θέμα δεν υφίσταται. Πόσω μάλλον όταν και άλλα σόγια πολιτικών έχουν συμβάσεις με το Δημόσιο…Οπότε το πήγαν στο «ηθικό». Ο Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, βγήκε με το μαχαίρι στα δόντια, καταγγέλλοντας «μιντιακό παρακράτος» και «δολοφονία χαρακτήρα» που θυμίζει, όπως είπε, την εποχή των υποκλοπών. Οπως ανέφερε, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβερνήσεως Καραμανλή το 2009 και το ακίνητο νοικιάζεται στο κράτος επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και (εδώ και 7 χρόνια) επί ΝΔ. Πώς το θυμήθηκαν στο Μαξίμου ξαφνικά σήμερα; Η εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως όταν η ΝΔ πιέζεται κι επιθυμεί να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ, μπας και διατηρηθεί ο (πιο βολικός για τη συσπείρωση) αντι-Τσίπρα πόλος. Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρουλάκης διαμηνύει ότι με τον Γεωργιάδη αυτά θα τα λύσουν στα δικαστήρια, με το ΠΑΣΟΚ να τον καλεί να μην «κρυφτεί» πίσω την ασυλία του.

Τρολ, ψευδώνυμα και τηλεοπτικό καλτ

Το highlight της υπόθεσης, πάντως, προσφέρει και λίγο γέλιο. Ο Ανδρουλάκης καταγγέλλει ότι την υπόθεση του ακινήτου την ανέδειξαν ως σκάνδαλο οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί της ΝΔ, με «φυτευτά» δημοσιεύματα και έναν ανύπαρκτο δημοσιογράφο ονόματι «Κατακουζηνό». Ο Ανδρουλάκης τον χαρακτήρισε «μούφα», ειρωνευόμενος πως τον μόνο Κατακουζηνό που ξέρει είναι αυτόν από το «Κωνσταντίνου και Ελένης». Ο Μαρινάκης ερωτηθείς (στον Αnt1) αρνήθηκε να σχολιάσει αν πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, αλλά αντέτεινε την άποψή του περί καταπολέμησης της ψευδώνυμης δημοσιογραφίας και των τρολ. Γνωστή, άλλωστε, η ευαισθησία της κυβέρνησης στην ψευδωνυμία, τα τρολ και τις ομάδες αλήθειας, όπως π.χ. ο «Ζούκοφ» που απεδείχθη υπάλληλος της κυβέρνησης και μισθοδοτούμενος της γνωστής «γαλάζιας» εταιρείας. Ο Μαρινάκης, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία για πικάρισμα, υπενθυμίζοντας στον Ανδρουλάκη ότι ο τηλεοπτικός Κατακουζηνός είχε ιδρύσει το «Κόμμα Βυζάν» και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει ακριβώς την ίδια (άδοξη) τηλεοπτική και πολιτική τύχη.

Το φινάλε δύο σκανδάλων

Εβδομάδα έντασης και παθών θα ζήσει η Βουλή, καθώς την Πέμπτη 21 Μαΐου, η Ολομέλεια θα συζητήσει την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη βάση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ εκκρεμεί, επίσης, η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των κομμάτων στην πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, η συζήτηση επί του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Εφόσον γίνει δεκτή θα έχουμε ένα διήμερο σφυροκόπημα στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει και την κυβέρνηση να αντεπιτίθεται. Πάντως, η 21η Μαΐου συμπίπτει χρονικά και με την προγραμματισμένη ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για την ίδρυση κόμματος, ενώ η 22η Μαΐου, αν τελικά κλειδώσει, «πέφτει» πάνω στους ημιτελικούς της EuroLeague.

Το συρτάρι του Μπούρα

Στο μεταξύ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, συμπληρώθηκε ο αριθμός των αιτημάτων για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, αναμένεται πλέον να ορίσει τον χρόνο της ακρόασης. Σας έχω ξαναγράψει, βέβαια, ότι το συνηθίζει να τα κρατάει στο συρτάρι τα αιτήματα οπότε δεν θα εκπλαγώ αν κάπου παραπέσει και αυτό.

Μια παράδοξη αυτοεξαίρεση

Στον Αρειο Πάγο εκκρεμεί το αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης και εξαίρεσης κατά του εισαγγελέα Τζαβέλλα που κατέθεσε ο Χρήστος Σπίρτζης. Πληροφορούμαι ότι αμφότερα έχει χρεωθεί να τα κρίνει ο υφιστάμενός του, ο αντιεισαγγελέας Μπακέλας. Το λες και παράδοξο. Ο Τζαβέλλας επέλεξε την ανάθεση της υπόθεσης και των νέων στοιχείων που προσκομίστηκαν σε αντεισαγγελέα. Ενώ στην περίπτωση των στοιχείων που είχαν διαβιβαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο, επιλήφθηκε προσωπικά της υπόθεσης. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις, αυτοεξαιρείται.

Κατάθεση Καρυστιανού κατά Καραμανλή

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε χθες στο Εφετείο προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορίας στη ανάκριση με κατηγορούμενο τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, για παράβαση καθήκοντος, αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών. Η Καρυστιανού, μεταξύ άλλων, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην υπουργό, όπως το έχουν ήδη ζητήσει όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει ως τώρα από τον γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή. Κατηγορώντας τον ότι «επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και, ουσιαστικά, εν πλήρη συνειδήσει αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη».

Το ΙΔΙΣ ενημερώνει

Πληροφορήθηκα μια πρωτοβουλία με ξεχωριστό ενδιαφέρον και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία, όπου οι ισορροπίες απαιτούν νομικά τεκμηριωμένες απαντήσεις. Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) διοργανώνει ένα εντατικό επιμορφωτικό σεμινάριο για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με όλα τα δύσκολα ζητήματα που πρωταγωνιστούν στο δημόσιο διάλογο, από τις οριοθετήσεις μέχρι το πώς οι κανόνες αυτοί θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στο ακαδημαϊκό τιμόνι θα βρεθούν οι καθηγητές και τακτικοί αρθρογράφοι των «ΝΕΩΝ», Πέτρος Λιάκουρας του Πανεπιστημίου Πειραιά και η Σοφία Γαλάνη από το Πάντειο. Για τους ενδιαφερόμενους να πω ότι τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 19, 21 και 28 Μαΐου, διά ζώσης ή διαδικτυακά και μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο του ΙΔΙΣ έως τις 18 Μαΐου.