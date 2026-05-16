Η Χριστίνα είναι 21 ετών. Και έχει μία από τις καλύτερες ιδέες που είδα τελευταία στο δίκτυο. Διατηρεί ένα κανάλι στο TikTok, διά του οποίου κάνει ενδυματολογικές συστάσεις προς νέες κοπέλες που επιθυμούν να ντύνονται σεμνά και μοντέρνα. Κοινώς προτείνει εμφανίσεις που θα δεχθεί ο παπάς και θα υπογράψει ο στυλίστας. Και το κάνει τόσο καλά, σε βαθμό που της αξίζει η ευλογία της Εκκλησίας και η γενναιοδωρία των χορηγών. Πρώτα εμφανίζεται με ένα ρούχο που, υπό αυστηρό έλεγχο, δεν περνάει την είσοδο της εκκλησίας – ας πούμε ότι αποκαλύπτει κομμάτι από την κοιλιά της κοπέλας. Και στη συνέχεια τη βλέπουμε να φοράει το ρούχο που προτείνει. Ολα αυτά, υπό τον ήχο εκκλησιαστικών ύμνων. Οι σχολιαστές την αγαπούν. Κάποιοι τη βάζουν στις προσευχές τους. Αλλοι την ορέγονται για νύφη του γιου ή του ανιψιού τους. Η Χριστίνα έχει προοπτική. Αν το χειριστεί σωστά θα γεμίσει το παγκάρι της.

Περιηγούμαι στο χριστιανικό TikTok. Και αν τώρα διαβάζει κάποιος από την Εκκλησία, θα τον παρακαλούσα να μείνει στη σελίδα γιατί πρόσεξα κάτι ενδιαφέρον. Πρώτα, όμως, θα ήθελα να σας συστήσω ακόμα μερικά πρόσωπα από εκείνα που είχα τη χαρά να συναντήσω, έστω διά της οθόνης του τηλεφώνου. Να, βρήκα μία νεαρή γυναίκα που εκφράζει την πίστη της απέχοντας από κάθε παρέμβαση στο σώμα της. «Είμαι φυσική», μας λέει. Δεν κάνει αποτρίχωση. Και ζουλάει το πρόσωπό της για να μας αποδείξει ότι είναι ανέγγιχτη από κρέμες και νυστέρια. Είναι όπως την έφτιαξε ο Θεός. Και έτσι θα μείνει. Μία κυρία κλαίει μπροστά στην κάμερα, λέγοντας προσευχή. Η χάρη της συγκέντρωσε χιλιάδες like. Και εκατοντάδες σχόλια από ανθρώπους που ζητούν μία προσευχή για το δικό τους πρόβλημα. «Εχω κατάθλιψη», γράφει μία κυρία. Κάποιος της προτείνει να δει γιατρό. «Ντροπή», τον μαλώνει ένας άλλος. «Ο Χριστός είναι ο καλύτερος γιατρός».

Διακόσιες καρδούλες. Ενας νεαρός με καλοδουλεμένα μπράτσα και εφαρμοστή μπλούζα μας εξηγεί γιατί πρέπει να φοράμε τον σταυρό. Μία άλλη κυρία μας αναπτύσσει τα πλεονεκτήματα της παρθενίας και αφορίζει τις προγαμιαίες σχέσεις. Καλεί τις κοπέλες να περιμένουν. Μέχρι ο Θεός να φέρει μπροστά τους τον εκλεκτό. «Είμαι 46 ετών, πόσο ακόμα να περιμένω;» παραπονιέται μία κυρία. Είμαι μία Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων. Εν προκειμένω των χριστιανικών θαυμάτων. Ιερείς που κηρύττουν με υψωμένο το δάχτυλο και δίνουν συμβουλές για νηστεία ή ζητούν εξομολόγηση στα σχόλια.

Νέοι που διαβάζουν ευαγγελικές περικοπές, ασκούμενοι ψάλτες και πρεσβυτέρες που μας παρουσιάζουν τα πέντε παιδιά τους. Δεν υπάρχει καμία πνευματικότητα σε όλα αυτά. Και αν σκάψεις βαθιά ίσως να μη βρεις ούτε μία σταγόνα πίστης. Μόνο ναρκισσισμό που επενδύεται με το πρόσχημα της θρησκευτικής λατρείας. Η θρησκεία χρησιμοποιείται ως έρεισμα για ένα εναλλακτικό lifestyle. Συχνά δε με ισχυρές δόσεις φανατισμού ή φόβου. Το διαδικτυακό κήρυγμα παίρνει τη μορφή προπονητικών συμβουλών. Η ζωή είναι κάτι σαν δοκιμασία, κατά την οποία ο πιστός καλείται να συγκεντρώσει πόντους που θα εξαργυρώσει στην επόμενη ζωή. Και έτσι οφείλει να ντύνεται κατάλληλα, να υφίσταται στερήσεις και να αποστηθίζει εδάφια της Βίβλου επιδεικνύοντας online τις επιδόσεις του.

Αν ήμουν της Εκκλησίας θα τα έπαιρνα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Διότι, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, στην πραγματικότητα δυσφημούν την πίστη. Αφαιρούν κάθε στοιχείο πνευματικότητας και εστιάζουν στο μήκος της φούστας και στις κουταλιές λάδι που μπορείς να φας την Παρασκευή. Ακόμα και αν αναλάμβανε να κάνει αυτή τη δουλειά ο ακατανόμαστος, αποκλείεται να τα κατάφερνε τόσο καλά.

Η ορθόδοξη πίστη στο TikTok, εκεί δηλαδή που ο κομιστής του μηνύματος υιοθετεί τη θεατρικότητα, εκτίθεται σε ένα παρανοϊκό τσίρκο γραφικότητας. Και χιλιάδες βασανισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να καταπραΰνουν τους φόβους τους ακολουθώντας παραινέσεις μίας επιτηδευμένης θρησκοληψίας. Δεν είμαι της πίστεως μήτε πατάω το πόδι μου στην εκκλησία. Ομως αυτοί που ανεβαίνουν στον άμβωνα, οφείλουν να εξηγήσουν στο νεαρό ποίμνιο ότι η πίστη δεν είναι show ή καταναγκασμός. Είναι η διαφυγή των τυχερών που την ασπάζονται.