Η Βουλιαγμένη είδε το όνειρο του Final-4 του Champions League να σβήνει στα πέναλτι, μετά από δραματική ήττα 14-15 από τη Σαντ Αντρέου.

Η ελληνική ομάδα, αν και κυριάρχησε για μεγάλο μέρος του αγώνα και έφτασε να προηγείται ακόμα και με τέσσερα γκολ (10-6), δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της. Στο τελευταίο μέρος, οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 11-11, στέλνοντας το ματς στη «ρουλέτα» των πέναλτι.

Στη διαδικασία αυτή, δύο χαμένα σουτ στέρησαν από τη Βουλιαγμένη την πρόκριση και το μεγάλο ταξίδι στη Μάλτα (10-12 Ιουλίου). Παρά την ήττα, τα κορίτσια της Κικής Λιόση απέδειξαν με την προσπάθειά τους ότι μπορούν να σταθούν απέναντι στις καλύτερες της Ευρώπης. Το πρώτο παιχνίδι είχε επίσης ολοκληρωθεί ισόπαλο, 11-11, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη μονομαχία.

Εξέλιξη αγώνα

Η Βουλιαγμένη ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα, παίρνοντας νωρίς προβάδισμα με τέρματα από Φουντωτού, Κρίστμας και Τζούστρα, ενώ η Κοτσιώνη κράτησε την εστία «κατεβασμένη». Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο +4 (6-2), όμως η Σαντ Αντρέου αντέδρασε και μείωσε σε 7-5 στο ημίχρονο, με πρωταγωνίστρια τη Φουντωτού.

Στο δεύτερο μέρος, η Βουλιαγμένη πήρε ξανά προβάδισμα με 10-6, αλλά η ισπανική ομάδα απάντησε με σερί 3-0, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 10-9. Η Φουντωτού έδωσε ξανά προβάδισμα 11-9, που μειώθηκε σε 11-10, ενώ τα τελευταία λεπτά εξελίχθηκαν σε ντέρμπι. Η ελληνική ομάδα έχασε πέναλτι και δέχτηκε γκολ 43 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, στέλνοντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι (11-11).

Εκεί, η Φουντωτού και η Φουράκη αστόχησαν στα κρίσιμα σουτ, με αποτέλεσμα η Σαντ Αντρέου να πάρει την πρόκριση με 14-15.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 3-4, 1-2, 4-3 (πεν)