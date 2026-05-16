«Όταν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ άφηναν με νόμο τους Τούρκους ψαράδες να αλωνίζουν στο Αιγαίο και έκαναν νόμους, ουσιαστικά, υπέρ των τουρκικών αλιευτικών, σήμερα οι Τούρκοι προκαλούν και προσβάλλουν για την κυριότητα του Αιγαίου», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σε σημερινή του δήλωση.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει: «Εδώ αρχίζει πλέον να δυσκολεύει το πράγμα. Οι Τούρκοι δια νόμου θέλουν να περάσουν ότι το Αιγαίο τους ανήκει. Τώρα ελληνική ΑΟΖ, τώρα 12 ναυτικά μίλια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι κυβερνήσεις και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, πολύ μικρές για τα μεγάλα ζητήματα του έθνους».