Σε κλίμα εκλογολογίας, το οποίο μαζεύεται αλλά και σε περιβάλλον εσωκομματικής κινητικότητας, που εκφράζεται με εμφανείς ή αθέατες κόντρες, το βλέμμα των νεοδημοκρατών πέφτει σε μικρούς και μεγαλύτερους εσωκομματικούς παίκτες. Κι αυτό στο φόντο μιας κουβέντας για τη γαλάζια φανέλα (για όσους… δεν την ιδρώνουν, ακριβέστερα), που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πυροδότησε.

Πρόσωπα που είτε επιλέξουν να δώσουν καθαρό στίγμα μέσα από τις παρεμβάσεις τους στο συνέδριο είτε προτιμήσουν σε αυτή τη φάση να υπάρξουν ερμηνείες πίσω από τις γραμμές αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τόσο το παρασκήνιο (τις εν εξελίξει συμμαχίες και αντιπαλότητες, τις εκλογικές και μετεκλογικές στρατηγικές κ.ο.κ.) όσο το προσκήνιο της ΝΔ.

Αλλωστε στελέχη λαμβάνουν θέσεις στην εσωκομματική σκακιέρα και, παρά τον ενωτικό χαρακτήρα που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσδώσει στο 16ο κομματικό συνέδριο ενόψει της εθνικής αναμέτρησης, είναι κοινό μυστικό στις τάξεις της ΝΔ ότι μέσα από τις ομιλίες πρωτοκλασάτων υπουργών θα φανούν εσωτερικές αντιθέσεις – για «συνθέσεις» προτιμά να μιλά η κυβερνητική έδρα – και θα αναδειχθούν διακριτές γραμμές, πολιτικές και ιδεολογικές.

Νίκος Δένδιας

Μια εβδομάδα πριν, στο τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, περιορίστηκε στο χαρτοφυλάκιό του – την εθνική άμυνα. Η παρέμβασή του στο συνέδριο προδιαγράφεται διαφορετική. Ο Νίκος Δένδιας αντιμετωπίζει το γαλάζιο τριήμερο ως βήμα διαλόγου για το DNA της παράταξης, θέμα που κατά καιρούς σηκώνεται εσωτερικά, προκαλώντας αναταράξεις. Ο υπουργός Αμυνας έχει προχωρήσει και δημοσίως σε προειδοποιητικές βολές: τότε που εξέφραζε αγωνία για το πώς η «κομματική έκφραση» της ΝΔ θα επανέλθει «στα όρια της παράταξης». Και μόνο αυτές, επιβεβαιώνουν ότι προτίθεται να επιμείνει στα «καμπανάκια», με σαφείς ιδεολογικές αναφορές και υιοθετώντας μια στρατηγική προσέγγισης ακροατηρίων που πιστεύουν στις αρχές και στις αξίες της παράταξης αλλά είναι σήμερα εκτός κόμματος. Η διακριτή γραμμή Δένδια έχει αποτυπωθεί και στο παρελθόν με αποστάσεις ή προσεκτικές διαφοροποιήσεις του από τη λογική του Μαξίμου (ελληνοτουρκικά, Τέμπη κ.ά.). Γαλάζιοι, που βρίσκονται κοντά του και τον θεωρούν ως τον ισχυρότερο παίκτη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, την αποδίδουν στο γεγονός ότι εκφράζει περισσότερο την καραμανλογενή λογική.

Κυριάκος Πιερρακάκης

Κάποιοι τον εντάσσουν σε εκείνη την κατηγορία στελεχών που τους θυμώνουν – τα «αρχοντόπουλα» της κυβέρνησης: εξωκοινοβουλευτικός, προερχόμενος από άλλο πολιτικό χώρο που αναδείχθηκε επί Μητσοτάκη και στη μάχη του σταυρού βγήκε πρώτος στην Α’ Αθήνας. Ακόμα και εκείνοι πάντως λένε ότι μπορεί να είναι ανάμεσα στους παίκτες της επόμενης μέρας, όποτε κι αν έρθει. Εξάλλου η διείσδυσή του στο νεοδημοκρατικό οικοσύστημα υπάρχει, σε αντίθεση με άλλους εξωκοινοβουλευτικούς που πήραν πόντους επί Μητσοτάκη. Ο υπουργός Οικονομίας διατηρεί σχέσεις με πρόσωπα της παραδοσιακής ΝΔ και στρατηγικά κινείται προσώρας μέσω της υπουργικής ατζέντας του. Αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί στο συνέδριο: η έμφαση στον τομέα ευθύνης του, την οικονομία, ή αλλιώς το πεδίο στο οποίο χάνονται και κερδίζονται οι εκλογές όπως πιστεύει ο Πρωθυπουργός.

Κωστής Χατζηδάκης

Πολιτικός φίλος του τον αποκαλεί «θεσμικό», ένας άλλον τον λέει «κυματοθραύστη», εννοώντας ότι προσπαθεί, τουλάχιστον, να ισορροπεί καταστάσεις στο κομματικό γίγνεσθαι. Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κινείται παραδοσιακά χωρίς εξάρσεις – το ίδιο αναμένεται να κάνει στο συνέδριο. Περιγράφοντας, κατά πληροφορίες, τη ΝΔ ως την παράταξη των «μεγάλων επιλογών» και εκπέμποντας μήνυμα ενότητας σε όλες τις γαλάζιες κατευθύνσεις για τη μάχη των επόμενων εκλογών, υιοθετεί ρητορική μέλλοντος ενώ όπως επιβεβαιώνουν οι κινήσεις του το τελευταίο διάστημα του εσωκομματικού αναβρασμού θέλει να δείχνει ότι είναι πρωτίστως κοντά στους βουλευτές. Ετσι πιστεύει ότι απευθύνεται αποτελεσματικά σε ευρύτερα ακροατήρια, επιμένοντας στην αποφυγή πρόωρης εμπλοκής του σε εσωκομματικές κόντρες επόμενης μέρας. Μια τέτοια βέβαια είδαν πολλοί εντός και εκτός κυβέρνησης όταν ο Κωστής Χατζηδάκης σε μια δύσκολη φάση για το Μαξίμου – στην αναταραχή με τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ που ξεσήκωσε βουλευτές της ΝΔ – ξεκαθάριζε ότι «δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν» μάλλον δείχνοντας προς την πλευρά του υπουργείου Οικονομίας και σε ενοίκους του Μαξίμου.

Άδωνις Γεωργιάδης

Κοντά στους βουλευτές θέλει – όπως και ο Χατζηδάκης – να δείχνει ότι βρίσκεται χωρίς δεύτερη σκέψη ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ Αδωνις Γεωργιάδης. Ο ίδιος ψάχνει όλο και περισσότερα ερείσματα στο εσωκομματικό τοπίο παίρνοντας θέση μάχης απέναντι σε «εξαφανισμένους» συναδέλφους του στα δύσκολα. Ενδεικτική η επίθεση στον Δένδια, όπως όλοι αντιλήφθηκαν χωρίς ο υπουργός Υγείας να κατονομάσει τον υπουργό Αμυνας, κατά τη συνεδρίαση της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι γνωρίζοντες το λένε καθαρά: αυτή η κόντρα έρχεται από το παρελθόν και δείχνει στο μέλλον. Και ο κομματικός πατριωτισμός είναι, όπως προσθέτουν, το κλειδί της στρατηγικής του όχι μόνο στο συνέδριο αλλά συνολικά στον δρόμο για την εθνική κάλπη.

Βασίλης Κικίλιας

Οι μετοχές του στην Α’ Αθηνών παραμένουν ψηλά, λένε οι γνωρίζοντες των μυστικών δημοσκοπήσεων, και η ματιά του, όπως εκτιμούν, είναι στραμμένη και στην επόμενη μέρα της ΝΔ, όποτε ανοίξει επισήμως μια κούρσα διαδοχής. Ο τρόπος που ο Βασίλης Κικίλιας μπορεί να πάρει καθαρά θέση μάχης στο εσωτερικό παίγνιο θα αποτυπωθεί, όπως περιμένουν πολλοί, μέσω του κομματικού συνεδρίου. Ολες οι πληροφορίες συγκλίνουν πάντως ότι δεν σκοπεύει ούτε εκείνος να περιοριστεί στο χαρτοφυλάκιό του, μιλώντας στη θεματική ενότητα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές». Αντίθετα, προδιαγράφεται ότι θα ντύσει την παρέμβασή του με σαφές πολιτικο-ιδεολογικό πλαίσιο. Με σινιάλα, όπως εκτιμούν πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, απευθείας προς την κοινωνία. Με τα δικά του λόγια, η ΝΔ λογοδοτεί στους πολίτες, «στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα». Και «παραγονταραίοι, ενδιάμεσοι και καιροσκόποι όπου κι αν βρίσκονται» – όπως έχει πει με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ακρίβεια – «δεν χωρούν αξιακά στην παράταξή μας».

Άκης Σκέρτσος

Εν τη απουσία του «πρωταγωνίστησε» κατά κάποιον τρόπο στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ – στις αλλεπάλληλες αιχμές βουλευτών για τους εξωκοινοβουλευτικούς του «επιτελικού κράτους», το οποίο υπεραμύνεται χωρίς αστερίσκους ο Μητσοτάκης. Μέσα από το κομματικό συνέδριο, ο Άκης Σκέρτσος με το δικό του «παρών» επιδιώκει να προβάλλει την «πρακτική» διακυβέρνηση, εξού και ανοίγοντας ως υπουργός Επικρατείας τη θεματική ενότητα «Σύγχρονο κράτος για όλους», αναμένονται εκτενείς αναφορές σε πολιτικές και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων των πολιτών. Εξίσου ευρείες αναμένονται βέβαια οι νέες αιχμές από γαλάζιους για εκπροσώπους του «επιτελικού» που χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα της κοινωνίας.