Ατύχημα με τραυματισμό ανήλικου σημειώθηκε νωρίτερα στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, όταν 12χρονος έπεσε από πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι αλλά και στο χέρι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ο 12χρονος μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπροστά στο περιστατικό βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος δεν κινούνταν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή σε σημείο όπου διερχόταν αυξημένος όγκος οχημάτων.