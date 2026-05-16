«Είναι και η φτώχεια, είναι και τα λεφτά στη μέση, τους είχαν κόψει επίδομα» λέει ο παππούς των τριών παιδιών που απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους στους Αγίους Αναργύρους, με τους δύο γονείς να συλλαμβάνονται με την κατηγορία ότι τα μεγάλωναν σε ανθυγιεινές συνθήκες.

«Σαν παππούς ερχόμουνα και έβλεπα το σπίτι. Δύο φορές το έχει φτιάξει επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρηδες και τρώνε ό,τι βρουν από το ψυγείο, παγωτά κι αυτά, και πάνε και με τα χέρια πάνω στον τοίχο. Το είχε φτιάξει δύο φορές, τρεις φορές ο άνθρωπος. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, με το ντύσιμό τους, δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα» υποστηρίζει.

Ο ίδιος σημειώνει ότι είχε κάνει κάποια σχόλια για την καθαριότητα στο σπίτι, όμως επαναλαμβάνει ότι τα φρόντιζαν και δεν τα παραμελούσαν τα παιδιά. «Να ταΐσεις τα παιδιά του ή να πληρώσει ρεύματα κι αυτά; Άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο, στις δεκαπέντε μέρες είσαι και δεν έχεις άλλα λεφτά, τελείωσαν. Βοήθεια θέλουν, όχι φυλακή» λέει κλείνοντας.