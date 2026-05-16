Ο Ρομπ Μαλέρνι, στέλεχος με εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών στη συνεργασία με οικογένειες εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας, αναλύει πώς οι πιο εύπορες δυναστείες καταφέρνουν να διατηρούν τον πλούτο τους στο πέρασμα του χρόνου. Όπως υπογραμμίζει, το «κλειδί» για τη μακροχρόνια ευημερία βρίσκεται στην καλλιέργεια σκοπού στις επόμενες γενιές και στη διατήρηση ενός λιτού, πειθαρχημένου τρόπου ζωής.

Η τοποθέτησή του βασίζεται σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Joshua Nelken-Zitser από το Business Insider. Ο 50χρονος Μαλέρνι είναι Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της εταιρείας λογισμικού διαχείρισης πλούτου Eton Solutions, με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα.

Από τη δημιουργία στη διατήρηση του πλούτου

Μία και μόνο έξυπνη απόφαση μπορεί να δημιουργήσει σημαντική περιουσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μαλέρνι, η διατήρησή της για δεκαετίες απαιτεί εκατοντάδες σωστές επιλογές, λαμβανόμενες με συνέπεια και στρατηγική σκέψη.

Με εμπειρία άνω των 30 ετών στον χώρο, και πλέον ως CEO της Eton Solutions, ο ίδιος επισημαίνει ότι οι οικογένειες που καταφέρνουν να διατηρήσουν τον πλούτο τους μοιράζονται τέσσερις κοινές συνήθειες.

1. Καλλιέργεια σκοπού στην επόμενη γενιά

Η διαδοχή δεν περιορίζεται στη μεταβίβαση περιουσίας, αλλά περιλαμβάνει και τη μετάδοση αξιών. Οι οικογένειες με διάρκεια προετοιμάζουν τους κληρονόμους τους ώστε να αποκτήσουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, αποφεύγοντας την αδράνεια που συχνά συνοδεύει τον έτοιμο πλούτο.

2. Λιτότητα και οικονομική πειθαρχία

Παρά την οικονομική τους ευχέρεια, τα μέλη αυτών των οικογενειών αποφεύγουν τις υπερβολές και την επίδειξη. Η εγκράτεια αποτελεί σταθερή αξία και καθημερινή πρακτική.

3. Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός αντί για εφήμερα κέρδη

Οι επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις τους εστιάζουν στη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι στα γρήγορα και ριψοκίνδυνα κέρδη.

4. Επαγγελματική διαχείριση (Family Offices)

Οι πλούσιες οικογένειες δεν διαχειρίζονται τα χρήματά τους μόνοι τους ούτε ερασιτεχνικά. Ιδρύουν ειδικά γραφεία με επαγγελματίες συμβούλους (τα λεγόμενα Family Offices). Έτσι, όλες οι αποφάσεις για τα λεφτά τους παίρνονται με βάση αυστηρούς κανόνες και λογική, χωρίς να επηρεάζονται από συναισθήματα ή οικογενειακούς καβγάδες.