Το ενδεχόμενο ενός de facto τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους μήνες βλέπουν όλο και περισσότεροι δυτικοί αναλυτές και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου στα τέλη Απριλίου. Οι εξελίξεις στο μέτωπο, αλλά και οι πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της σύγκρουσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της DW.

Την ίδια ώρα, παραμένουν τα σενάρια για πιθανή νέα ρωσική επιστράτευση, λόγω της στασιμότητας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Έβελιν Φάρκας, εκτιμά ότι η επιβαρυμένη κατάσταση της ρωσικής οικονομίας λειτουργεί αποτρεπτικά για μια τόσο μαζική κίνηση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κουρτ Φόλκερ, εμφανίζεται αισιόδοξος για τη θέση του Κιέβου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή της από δυτικά οπλικά συστήματα και μπορεί πλέον να καλύπτει μόνη της έως και το 70% των αναγκών της. Εκτιμά μάλιστα ότι ακόμη και σε περίπτωση μείωσης της αμερικανικής βοήθειας, η Ουκρανία θα μπορέσει να συνεχίσει την άμυνά της με τη στήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων.

Παρά τις πιέσεις που, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να ενταθούν από την κυβέρνηση Τραμπ μέχρι το φθινόπωρο, οι δύο αναλυτές θεωρούν ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί εύκολα ρωσικούς όρους για κατάπαυση πυρός ή αποχώρηση από περιοχές του Ντονμπάς.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να παίξουν και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Τόσο η Φάρκας όσο και ο Φόλκερ θεωρούν πιθανό ένα αποτέλεσμα που θα αποδυναμώσει πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ και θα ενισχύσει τις πιέσεις υπέρ της συνέχισης της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, σημειώνει ότι ο πόλεμος δύσκολα θα κριθεί αποκλειστικά στο πεδίο της μάχης, καθώς ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να παραμένει ισχυρός παρά τις σοβαρές απώλειες. Ωστόσο, εκτιμά ότι οι οικονομικές πιέσεις στη Ρωσία ενδέχεται να οδηγήσουν τελικά τη Μόσχα σε αναζήτηση συμφωνίας.

Οι εκτιμήσεις για το πότε μπορεί να υπάρξει σημείο καμπής διαφέρουν. Ο Κουρτ Φόλκερ θεωρεί ότι σημαντικές εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν ακόμη και μέσα στο 2026, ενώ η Έβελιν Φάρκας βλέπει το 2027 ως πιθανή χρονιά κατά την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να εξέλθει νικήτρια από τη σύγκρουση.