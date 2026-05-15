Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, παραδίδοντας 205 στρατιώτες η κάθε πλευρά, σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν από τα δύο στρατόπεδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία σχετικά με νέες ανταλλαγές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι 205 στρατιωτικοί επέστρεψαν στη χώρα, «οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν σε αιχμαλωσία από το 2022». Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες στρατιωτών που χαμογελούν, τυλιγμένοι με ουκρανικές σημαίες.

Λίγο νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός είχε επιβεβαιώσει ότι 205 στρατιώτες επαναπατρίστηκαν από «εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο». Η προηγούμενη ανταλλαγή, με 193 αιχμαλώτους από κάθε πλευρά, είχε πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει εκεχειρία τριών ημερών στη σύγκρουση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε στρατόπεδο. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σημερινή ανταλλαγή ως «πρώτη φάση» αυτής της συμφωνίας.

Ο στρατιώτης Γεβγέν Γερεμένκο, μιλώντας στο Reuters, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην πατρίδα έπειτα από τέσσερα χρόνια αιχμαλωσίας. «Είναι πραγματικά κρίμα που πήρε τόσο πολύ. Αλλά κάποιοι παραμένουν εκεί. Περιμένουν και ελπίζουν. Ελπίζουν ότι η πατρίδα τους θα τους βγάλει από εκεί», είπε χαρακτηριστικά, κρατώντας ένα μήλο στα χέρια του.

Η υπηρεσία πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (HUR) έκανε γνωστό ότι πολλοί από τους απελευθερωθέντες είχαν αιχμαλωτιστεί μετά την πολυήμερη υπεράσπιση της Μαριούπολης, η οποία έπεσε στα χέρια των Ρώσων το 2022. Ανάμεσά τους βρίσκονται δεκάδες αξιωματικοί και στρατιώτες.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν και τις σορούς στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη, με τη Ρωσία να παραδίδει 526 νεκρούς στην Ουκρανία και να λαμβάνει 41 σορούς σε αντάλλαγμα. Και οι δύο χώρες ευχαρίστησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη μεσολάβησή τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι επαναπατρισθέντες στρατιώτες βρίσκονται πλέον στη Λευκορωσία, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη.

Στάσιμες οι ειρηνευτικές προσπάθειες

Οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν ένα από τα ελάχιστα απτά αποτελέσματα των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η τελευταία μεγάλη ανταλλαγή, με τη μορφή «1.000 προς 1.000», πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025, ύστερα από διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Παρά τις πρόσφατες εκεχειρίες, οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του, παραμένουν χωρίς πρόοδο. Η κατάπαυση του πυρός στις 9-11 Μαΐου, με αφορμή την επέτειο της σοβιετικής νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας, σημαδεύτηκε από αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις.

Μερικές ώρες μετά τη λήξη της εκεχειρίας, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη της σύγκρουσης, εκτοξεύοντας πάνω από 1.500 drones και δεκάδες πυραύλους. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 30 ανθρώπων στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ το Κίεβο απάντησε με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός ρωσικού εδάφους.