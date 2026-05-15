Σε ρυθμούς Final Four κινείται πλέον η Euroleague, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγάλη μπασκετική γιορτή στο T-Center, εκεί όπου Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια θα παλέψουν για την κορυφή της Ευρώπης.

Παράλληλα με τη δράση στο παρκέ, οι διοργανωτές σχεδιάζουν και ένα φαντασμαγορικό pre-game event για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου, ανακοινώνοντας την παρουσία του Dimitri Vegas. Ο διάσημος DJ θα αναλάβει να ανεβάσει τη θερμοκρασία στις εξέδρες με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα πριν από το τζάμπολ.

Ο Dimitri Vegas αποτελεί μία από τις πιο γνωστές μορφές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ και τεράστιες διοργανώσεις σε πολλές χώρες. Παράλληλα, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα λόγω της καταγωγής του.