Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ζει μια πραγματικά εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 16,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 14,2 μονάδες αξιολόγησης ανά παιχνίδι.

Πριν από την έναρξη του Final Four, ο Ντόρσεϊ συμμετείχε σε βίντεο της EuroLeague, όπου παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του τη φετινή σεζόν. Ανάμεσα στις φάσεις που ξεχώρισε, ήταν ένα τρίποντο με ένα βήμα δεξιά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σημειώνοντας με χιούμορ ότι αυτή την κίνηση την «δανείστηκε» από τον θρύλο του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ:

«Πήρα αυτή την κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτό το βήμα προς τα δεξιά, το προτιμώ περισσότερο από το να το κάνω από αριστερά».