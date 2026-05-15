Δεν θέλει να πιστέψει ο Γιώργος Καραμέρος ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί ανάχωμα σε μια προσπάθεια που θα αλλάξει την κατάσταση στη χώρα». Δηλαδή, φρονεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στο κόμμα Τσίπρα γιατί, κατά την εκτίμησή του, «η πρώτη θέση (σ.σ.: στις επόμενες εκλογές) μπορεί σε τρεις μήνες να είναι ανοιχτή υπόθεση». Δεν ξέρω πώς το άκουσαν αυτό εκεί στην Κουμουνδούρου. Αλλά, όπως το έθεσε κι ο προς το παρόν βουλευτής της, η ηγεσία τους έδωσε τη «δυνατότητα μιας διαπερατότητας».

Συνάντηση

Ο συριζαίος αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο εκδήλωση με τίτλο «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε κρίση». Στο πάνελ της, δίπλα του, βρέθηκε και η Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς. Δεν το αναφέρω για να επισημάνω πως η «βουλεύτρια» αποφάνθηκε ότι οι βουλευτές πρέπει να λειτουργούν ως εκπαιδευτές της κοινωνίας και όχι ως yesmen του πρωθυπουργού, αλλά για να τονίσω τη συνάντηση των παλιών συντρόφων.

Απόφαση

Τον βράβευσαν για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή ενότητα αλλά εκείνος δεν μίλησε ευχάριστα στην ΕΕ. «Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», την προειδοποίησε. «Εάν η ανοιχτή στάση παραμείνει η μόνη μας απάντηση, αυτό ισοδυναμεί με απουσία απόφασης», της είπε. Ο Μάριο Ντράγκι έχει αποδείξει στην πράξη πως είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για την Ευρώπη. Γι’ αυτό, δικαιούται να της χτυπάει καμπαναριά ολόκληρα δίπλα στ’ αφτιά της μήπως και την ξυπνήσει.

Ρωσία

Ο Αδωνις Γεωργιάδης ένιωσε χθες την ανάγκη να ενημερώσει το Σώμα από το βήμα της Ολομέλειας πως η κυβέρνηση ποτέ δεν υποτίμησε τη Ρωσία, απλώς καταδίκασε τη ρωσική εισβολή. Και για όποιον δεν κατάλαβε, συμπλήρωσε «δεν υποτιμήσαμε ούτε τον ρωσικό λαό στο σύνολό του, ούτε τη ρωσική ιστορία. Η Ρωσία αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εκπροσωπεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό». Πάνε οι εποχές που την έπεφτε μέχρι και στον Φειδία Παναγιώτου επειδή εκείνος έλεγε «οι Ρώσοι είναι αδέλφια μας, έχουμε κοινή θρησκεία και κοινές ηθικές αξίες».