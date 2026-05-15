Την αντίθεσή του στα σχέδια μετεγκατάστασης του Ναυτοδικείου Πειραιά εξέφρασε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την οποία κοινοποίησε στους βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά, στον δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, πρόκειται για «μετεγκατάσταση του αρχαιότερου Ναυτοδικείου της χώρας, το ιστορικό Ναυτοδικείου Πειραιά, από τη φυσική και ιστορική του έδρα, την πόλη του Πειραιά, στην περιοχή του Ρουφ στην Αθήνα».

Στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

«Το Ναυτοδικείο Πειραιά αποτελεί έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, τη ναυτική ταυτότητα και τον διαχρονικό ρόλο του μεγάλου λιμανιού της χώρας. Η παρουσία του στην πόλη από το 1861 δεν έχει μόνο συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία για τον Πειραιά ως διοικητικό, ναυτιλιακό και οικονομικό κέντρο εθνικής σημασίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η λειτουργία του στο υφιστάμενο κτίριο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το ακίνητο ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό και έχει παραχωρηθεί για τη συγκεκριμένη χρήση.

Ο Πειραιάς δεν μπορεί διαρκώς να αντιμετωπίζεται ως πόλη από την οποία απομακρύνονται ιστορικές και κομβικές δημόσιες λειτουργίες. Αντίθετα, ο ρόλος του ως μητροπολιτικού κέντρου, ως βασικής πύλης της χώρας και ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου επιβάλλει την ενίσχυση -και όχι την αποδυνάμωση- των θεσμών που συνδέονται με τη λειτουργία του.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι τόσο σοβαρές αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται έπειτα από ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς φορείς της πόλης και την τοπική κοινωνία, καθώς και με πλήρη και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την επανεξέταση των σχεδίων μετεγκατάστασης και τη διατήρηση του Ναυτοδικείου στον φυσικό και ιστορικό του χώρο, στον Πειραιά, εκεί όπου επί δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια τον θεσμό της ναυτικής δικαιοσύνης».