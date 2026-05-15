«Αν ανέβουμε λίγο στην Αττική, το παιχνίδι τελείωσε»: η φράση επιτελικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε συνομιλητή του, λίγους μήνες πριν, ήταν ενδεικτική της εικόνας που είχαν στα χέρια τους στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα υψηλά ποσοστά στην περιφέρεια ήταν και παραμένουν το ισχυρό όπλο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως στα αστικά κέντρα οι χαμηλές πτήσεις μπορούσαν να επιτρέψουν σε άλλους διεκδικητές του βασικού αντιπολιτευτικού πόλου να μπουν σφήνα στην προσπάθεια.

Με τον Αλέξη Τσίπρα να επισπεύδει την ανακοίνωση του κόμματός του μέσα στον Ιούνιο, τα βλέμματα στρέφονται στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, αυτή της Αττικής, στην οποία τα ποσοστά δεν επέτρεψαν μεγαλύτερη άνοδο ούτε στις τελευταίες ευρωεκλογές και έγιναν σημείο συζήτησης στον δρόμο προς τις εσωκομματικές κάλπες του 2024.

«Πόλεμος» στην Αττική

Μεγάλο ρόλο για τη Χαριλάου Τρικούπη παίζουν και τα αττικά ψηφοδέλτια, τα οποία αυτές τις ημέρες δουλεύει για να «γεμίσει». Το πρόβλημα με κάποιες από τις περιφέρειες είναι πως μοιάζουν ήδη υπερφορτωμένες, πράγμα που αποθαρρύνει κάποιον που ενδεχομένως να ήθελε να πολιτευθεί και μελετά τις έρευνες που γίνονται στο παρασκήνιο για την πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να βγάλει επιπλέον έδρες: στον νότιο τομέα, την περιφέρεια με τις περισσότερες πιθανότητες να βγάλει δύο έδρες, είναι δεδομένο πως θα είναι υποψήφιοι ο σημερινός βουλευτής Παύλος Χρηστίδης, η Αννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης και η Τόνια Αντωνίου, ενώ στον βόρειο, εκτός της Μιλένας Αποστολάκη, υποψήφιος θα είναι και ο βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος.

Την ίδια μοίρα έχει και ο δυτικός τομέας, στον οποίο προβλέπεται μια επανάληψη της μάχης του 2023 –μόνο που αυτή τη φορά, η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν θα έρθει αντιμέτωπη με τον Μιχάλη Καρχιμάκη, αλλά με τον γιο του, Λευτέρη, ενώ, στο ενδεχόμενο μεταγραφής της, η Νίνα Κασιμάτη θα βρεθεί στη Β’ Πειραιά με τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Στον αντίποδα, δύο αττικές περιφέρειες είναι αυτή τη στιγμή πιο άδειες, γιατί οι βασικοί διεκδικητές των εδρών, νυν βουλευτές και οι δύο, είναι παράλληλα και ισχυροί εσωκομματικοί πόλοι: στην Α’ Αθήνας ο Παύλος Γερουλάνος και στην Ανατολική Αττική ο Μανώλης Χριστοδουλάκης «παίζουν» ως τώρα χωρίς αντιπάλους.

Η εικόνα αυτή δεν αποκλείεται να αλλάξει, ειδικά όσο προχωράει και η διεύρυνση: πολύς λόγος γίνεται, για παράδειγμα, για τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος αν όντως στο τέλος πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ μπορεί τελικά να μη διαλέξει μια περιφέρεια της Κρήτης, που σύμφωνα με πληροφορίες του έχει προσφερθεί, αλλά μία από αυτές της Αττικής, για να ενισχυθεί η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Οι μηχανές της επιτροπής ψηφοδελτίων δουλεύουν στο φουλ, για να κλείσουν εκκρεμότητες μέχρι την αναγγελία του κόμματος Τσίπρα – το οποίο επίσης θα δώσει, στην πρώτη φάση, βάση στη στελέχωσή του, άρα και στη λίστα των υποψηφίων του ανά περιφέρεια. Λέγεται πως, σε αυτή την κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ είναι εν αναμονή για τρεις κινήσεις-έκπληξη, αν τελικά αποδεχτούν τις προτάσεις που τους έχουν γίνει.

Οι κάτοικοι της Αττικής ψηφίζουν, λένε οι πολιτικοί αναλυτές, και με βάση τους κεντρικούς συμβολισμούς, με βάση το πολιτικό αφήγημα του εκάστοτε κόμματος. Από αυτή την άποψη, για να ενισχύσουν το ποσοστό τους, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα πρέπει να αποφύγουν το λάθος και να αντικρούσουν τις επιθέσεις που ήδη δέχονται από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και εμμέσως, από την πλευρά Τσίπρα.

Στην Αμαλίας, από την άλλη, φαίνεται πως εκτιμούν πως ο Τσίπρας μπορεί να συσπειρώσει ξανά πυρήνες εντός της Αττικής που τον υποστήριζαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όσους της νεότερης γενιάς αναζητούν το πρόσωπο που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη – με δεδομένες και τις μετρήσεις που τον δείχνουν δεύτερο στην καταλληλότητα.