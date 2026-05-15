Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπορεί να ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά – εκτός από τους ίδιους τους εμπόλεμους – η Κίνα και η Ευρώπη είναι αυτές που κινδυνεύουν να χάσουν τα περισσότερα από αυτόν. Ωστόσο, ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν σαν κουνέλια παγιδευμένα στα φώτα των προβολέων καθώς οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται, η Κίνα ανταποκρίθηκε στην κρίση με αξιοσημείωτη ψυχραιμία.

Η Κίνα είδε αυτή τη στιγμή να έρχεται πριν από μιάμιση δεκαετία, καθώς οι Ευρωπαίοι παραχώρησαν την ασφάλειά τους στο ΝΑΤΟ, τους εμπορικούς τους κανόνες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τον ενεργειακό τους εφοδιασμό στη Ρωσία και τον Κόλπο. Ταυτόχρονα, το Πεκίνο συσσώρευε σιωπηλά πετρέλαιο, τρόφιμα και ημιαγωγούς σε μαζική κλίμακα, περιορίζοντας την παγκόσμια αγορά σπάνιων γαιών, κρίσιμων ορυκτών και των τεχνολογιών του μέλλοντος.

Ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι η υιοθέτηση μιας πιο σκληρής γραμμής εναντίον του Πεκίνου θα σήμαινε ότι θα έχαναν μια πληθώρα κινεζικών επενδύσεων. Αλλά οι μαζικές μεταφορές τεχνολογίας που είχε υποσχεθεί η Κίνα στον πρώην πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Πιθανότατα δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, εκτός αν η ΕΕ εισαγάγει δασμούς που δίνουν κίνητρα στις κινεζικές εταιρείες να κατασκευάζουν στην Ευρώπη.

Αντί να βασίζεται σε εξωτερικούς κανόνες για να την υπερασπιστεί ή να πιστεύει ότι θα μπορούσε να βάλει τάξη στον κόσμο, η Κίνα επιλεκτικά απέκλεισε την τεράστια εσωτερική της αγορά από ξένες εταιρείες. Ταυτόχρονα, προέβλεψε πού πήγαινε ο κόσμος και τοποθετήθηκε για να επωφεληθεί.

Η Ευρώπη πρέπει τώρα να κάνει το ίδιο – το παράθυρο πριν οι βιομηχανίες της χάσουν οριστικά από την Κίνα κλείνει γρήγορα. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταματήσουν τα κεφάλαιά τους από το να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να τα χρησιμοποιήσουν για μια μαζική επενδυτική κίνηση σε πράσινες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα. Πρέπει να δημιουργήσουν στρατηγικά αποθέματα κρίσιμων ορυκτών για να κάνουν την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης λίγο πιο ανθεκτική στις κρίσεις. Οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις να αγοράσουν μπαταρίες ευρωπαϊκής κατασκευής και να αποκλείσουν τις κινεζικές ανεμογεννήτριες από τις υποδομές τους.

Αλλά η μείωση του κινδύνου δεν είναι αρκετή. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους μοχλούς. Καταρχάς, υπάρχει το περίφημο «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ, ή το μέσο κατά του καταναγκασμού, το οποίο οι κυβερνήσεις ήταν απρόθυμες να χρησιμοποιήσουν μέχρι πρόσφατα.

Αυτό το σύνολο εργαλείων θα μπορούσε να θέσει την Ευρώπη και την Κίνα σε πιο ισότιμη βάση. Μόλις οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίσουν να προσπαθούν να επιβιώσουν από το χάος αντί να διατηρήσουν την τάξη, θα είναι σε καλύτερη θέση να αντέξουν σε όλο το φάσμα των απειλών που αναδύονται στην εποχή της αταξίας που διανύουμε.

Ο Μαρκ Λέοναρντ είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων