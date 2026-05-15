Οι αρχές στο Τέξας προχώρησαν στην 600ή εκτέλεση κρατουμένου από το 1982, παρά την έκκληση των συνηγόρων του να ανασταλεί η διαδικασία λόγω νοητικής υστέρησης.

Ο θάνατος του Έντουαρντ Λι Μπέσμπι του νεότερου διαπιστώθηκε λίγη ώρα μετά τη χορήγηση θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος. Ο Μπέσμπι είχε καταδικαστεί για τον φόνο της 77χρονης συνταξιούχου καθηγήτριας πανεπιστημίου Λόρας Λι Κρέιν, το 2004.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας σωφρονισμού του Τέξας, ο θανατοποινίτης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του και συγχώρεση από τους συγγενείς του θύματος λίγο πριν τον θάνατό του. «Η Λόρα Λι Κρέιν ήταν αξιαγάπητη, δεν ήθελα ποτέ να της κάνω κακό. Είμαι αληθινά συντετριμμένος», είπε ο Μπέσμπι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η υπεράσπιση του καταδικασμένου υποστήριξε ότι ο Μπέσμπι παρουσίαζε νοητική υστέρηση και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να εκτελεστεί, χαρακτηρίζοντας την ποινή «απάνθρωπη και ασυνήθιστη» για άτομο με ψυχική διαταραχή. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαγορεύει την επιβολή τέτοιων ποινών σε περιπτώσεις ψυχικής ανεπάρκειας.

Ωστόσο, το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο πλειοψηφούν συντηρητικοί δικαστές, απέρριψε την προσφυγή της υπεράσπισης και ακύρωσε την προσωρινή αναστολή που είχε αποφασίσει κατώτερο δικαστήριο.

Με την εκτέλεση αυτή, ο αριθμός των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του έτους ανήλθε σε δώδεκα. Ο Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, χρονιά που η πολιτεία επανέφερε τη δυνατότητα επιβολής της εσχάτης των ποινών.

Το Τέξας παραμένει η πολιτεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα εφαρμογής της θανατικής ποινής, συγκεντρώνοντας περίπου το ένα τρίτο των εκτελέσεων σε εθνικό επίπεδο.

Η ποινή του θανάτου έχει πλέον καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε άλλες τρεις —την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια— ισχύει μορατόριουμ στην εφαρμογή της, κατόπιν αποφάσεων των κυβερνητών τους.