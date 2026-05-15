Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό ενός 52χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε 35χρονο ύστερα από καβγά στην Κάτω Αχαΐα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας», καθώς έφερε δύο τραύματα στην πλάτη από μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (14.05.2026) στην οδό Διάκου, στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να βγάλει μαχαίρι και να χτυπήσει τον 35χρονο πισώπλατα δύο φορές. Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Το θύμα εντοπίστηκε αιμόφυρτο μέσα σε λίμνη αίματος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ξεκίνησαν τη συλλογή καταθέσεων και την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος από εκείνη τη στιγμή αναζητείται.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 52χρονου, οι αρχές εντόπισαν τη λάμα που φέρεται να χρησιμοποίησε, η οποία ήταν καλυμμένη με αίμα.