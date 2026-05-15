Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν 17χρονο αλλοδαπό για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Ο νεαρός, υπήκοος Αιγύπτου, εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας να μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς, από το Νεπάλ και το Πακιστάν αντίστοιχα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος επιχείρησε να διαφύγει, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο.

Παρά την προσπάθειά του, ο 17χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη επί τόπου. Το μαχαίρι κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί είχαν περάσει παράνομα τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο τα προηγούμενα 24ωρα και διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι προς άλλο κατάλυμα εντός της πόλης.