Εξελίξεις υπάρχουν στο νομικό πεδίο γύρω από την υπόθεση του πολύ σοβαρού τραυματισμού του 22χρονου παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, από σκάφος στην περιοχή Saona της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Βuongiorno» οι δικαστικές αρχές της χώρας έχουν ήδη κινήσει τις πρώτες διαδικασίες. Σύμφωνα με το επίσημο πόρταλ της δικαιοσύνης της χώρας, όπου δημοσιεύεται καθημερινά το πρόγραμμα των δικαστηρίων, για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου στις 09: 00 το πρωί τοπική ώρα, έχει οριστεί κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την εξής υπόθεση: «Σταύρος Φλώρος εναντίον του καπετάνιου του σκάφους που του προκάλεσε τον βαρύτατο τραυματισμό».

Βάσει της διαφοράς ώρας με τον Άγιο Δομίνικο, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδος και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα, υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί προληπτικό μέτρο που λαμβάνεται από δικαστικό λειτουργό, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εκάστοτε κατηγορούμενος δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει την έρευνα ή να εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στα όσα αναφέρει το επίσημο έγγραφο που έχει αναρτηθεί δημόσια στο διαδίκτυο, η εισαγγελία χαρακτηρίζει την υπόθεση ως ποινική, κάνοντας σαφή αναφορά σε αδικήματα πρόκλησης σωματικών βλαβών, βάσει του άρθρου 309 του Ποινικού Κώδικα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι δίπλα στο όνομα του καπετάνιου εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός «arrestado», δηλαδή συλληφθείς, επιβεβαιώνοντας επίσημα πλέον πως ο χειριστής του σκάφους έχει συλληφθεί, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες. Στο ίδιο έγγραφο, στο σημείο που καταγράφονται τα θύματα της υπόθεσης, αναφέρεται το όνομα «Σταύρος Φλώρος».

Παρόμοιες διαδικασίες κινούνται όταν τα θύματα σωματικής βλάβης καταθέτουν μήνυση, με την εισαγγελική αρχή της χώρας να προχωρά στην εφαρμογή του μέτρου. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, του Σταύρου Φλώρου εναντίον του καπετάνιου, την εποπτεία έχει αναλάβει έμπειρη εισαγγελική λειτουργός.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης, το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στον κατηγορούμενο. Τα μέτρα αυτά, βάσει της νομοθεσίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή κράτησή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ή χρηματική εγγύηση ή κατ’ οίκον περιορισμό, ανάλογα με την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν μέχρι τώρα συγκεντρωθεί.

«Μαμά τι να στεναχωριέμαι, ζω» – Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου στη μητέρα του

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση. Δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βίντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτο μου είπε: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι, ζω! Όλα τα άλλα θα τα δούμε», είπε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου. «Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα…», συνέχισε η μητέρα του 22χρονου.

«Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Πέρα από εκείνη τη σημαδούρα που υπήρχε, είχαν και τα παιδιά τη δική τους, γιατί ήταν και ο Μάνος και ο Στάυρος. Ήταν δύο παιδιά», εξήγησε, ενώ συνέχισε: «Έψαξα τους γονείς του Μάνου, βρήκα τη μητέρα του και τον αδερφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω και στον ίδιο, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ».

Ο πατέρας του από την άλλη εξήγησε πως χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει ο γιος του στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα που αιμορραγούσε ακατάσχετα.